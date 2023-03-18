AK Parti’den aday olacak mı? SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen açıkladı hangi ittifakı destekleyecek?

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, AK Parti’den aday olup olmayacağına ve partisinin hangi ittifakı destekleyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

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SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen tv100 canlı yayınına konuk oldu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti’den aday olup olmayacağı merak konusu olan Ayhan Bilgen, “Bize yansıyan herhangi bir talep yok. Olmayan bir şey yüzünden yorum yapmayı, değerlendirme yapmayı siyasi etik açısından doğru bulmam. Biz seçimlere girmek üzere 41 il örgütlenme çabamızı kasım ayında tamamladık. Büyük kongremizi yaptık. Ama seçim haziranda olsaydı 6 aylık süremizi doldurup seçime girme hakkını elde edecektik. Ama ne yazık ki mayıs ayında seçim olunca bu mümkün olmadı. Yarın MYK’mızı toplayacağız. Seçimlerle ilgili partimizin tutumunu tavrını netleştirmeye çalışacağız. Biz seçimler ve ittifaklar konusunda çok net konuşuyoruz. Biz hiç kimseye kapımızı kapatmayacağız. Önümüzdeki günlerde eğer bir teklif gelirse bunu tartışıp değerlendireceğiz” diye konuştu.

Bilgen hangi ittifakı destekleyecek?

Seçimlerde hangi ittifaktan yana olacakları sorulan Bilgen, şu cevabı verdi: “Siyasi hayatım boyunca Kürtlerin siyasette demokratik kanallardan hak arama mücadelesini değerli buldum. Kürtlerin kendi iç farklılıkları da sosyolojik, inançsal, kültürel farklılıkları da Kürt toplumunun demokratik kazanımları açısından değerli gördüm. Kimseyi dışlamayan, kimseyi yok saymayan, tek tipleştirmeyi asla doğru bulmayan, yani muhatap tekmiş gibi bir algıya Kürtleri mahkûm etmeyen bir anlayışın, Türkiye demokrasi açısından da Türkler açısından da yararlı buluyorum. Onun için CHP’nin HDP ile açık şeffaf kuracağı ilişkinin Türkiye’nin yararına olacağını düşünüyorum. Ama açık ve şeffaflık kelimelerinin altını özellikle çiziyorum. Kürtlere saygının, Kürt seçmenlerinin iradesine saygının gereği bence budur aynı şekilde HÜDA PAR’ da demokratik hukuk mücadelesi içinde hepimizin kafasında tereddüt oluşturan boyutlarla anılmayıp demokratik siyaset içerisinde hak arama mücadelesini de değerli görürüm dolayısıyla tarafların bu anlamdaki birbirlerini suçlamasını da son derece sorunlu görüyorum.”