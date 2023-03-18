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BM'den Tahıl Koridoru açıklaması: Mümkün olan her şey yapılıyor!

BM'den Tahıl Koridoru açıklaması: Mümkün olan her şey yapılıyor!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesi için mümkün olan her şeyin yapıldığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesi için mümkün olan her şeyin yapıldığını açıkladı.

Griffiths, BM Güvenlik Konseyinde bugün süresi dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tüm taraflarla yakın temas devam ediyor

"Genel Sekreterimiz Antonio Guterres liderliğindeki Birleşmiş Milletler, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin devamı için mümkün olan her şeyi yapıyor." diyen Griffiths, tüm taraflarla yakın ilişkiler kurmaya devam ettiklerini vurguladı.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma bugün sona eriyor.

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