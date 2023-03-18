Ankara'da 12 katlı apartmanda korkutan yangın: 14 kişi dumandan etkilendi

Ankara’da bir apartman dairesinde meydana gelen elektrik arızası sebebiyle çıkan yangında 14 kişi dumandan etkilendi. Yayılan dumanlardan dolayı bina içerisinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, bir kişi zehirlenme şüphesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Yangında mahsur kalan Batın Karaahmet isimli bir gencin kendi canından önce beslediği kuşunun canını düşünmesi ise yürekleri ısıttı.

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Yangın, sabah 09.00 sıralarında Mamak ilçesinin Bayındır Mahallesi’nde yer alan 12 katlı bir apartmanın 7’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre katta bulunan bir dairenin elektrik aksamındaki arıza sebebiyle çıkan alevler kısa sürede bütün evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Binanın etrafına sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 14 kişiden 13’ünün genel sağlık durumlarının iyi olduğu, bir kişinin ise zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar ise yine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

"İlk düşündüğüm şey kuşumdu”

Yangının mağdurlarından Batın Karaahmet, o sırada düşündüğü tek şeyin papağan cinsi kuşunun canı olduğunu söyleyerek, “Bağırma sesleri duyduk ilk başta. Binadan çıkmaya çalıştık fakat içerisi dumanlarla doluydu, çıkılacak gibi değildi. Balkona çıktık, tüm pencereleri açtık. İtfaiyeyi aradık. Gelip kurtardılar bizi. İlk düşündüğüm şey kuşumdu. Canımdan daha değerli. Senelerdir bizimle. Kendimden çok onu düşünüyorum. Ona bir şey olsaydı yaşamazdım. Hayatımdan daha değerli. 5 senedir benimle. Yalnız hissettiğimde onunla konuşuyordum. Kendimi bile düşünmedim o an, tek düşündüğüm oydu” dedi.

“Yangın korkutucu ve çok büyüktü”

Yangının tanıklarından Nazım Karaahmet ise “Yangının elektrik tesisatından çıktığını söylediler. İçeridekiler çıkmış. Görenler ihbar etmiş. İtfaiye ekipleri geldi. 14 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenmişler. Alevleri söndürdüler. Soğutma işlemleri devam ediyor. Alevleri dumanları gördük. Dışarıya sıçrıyordu. Önce çocukları çıkardılar. Yangın korkutucuydu. Çok büyüktü” ifadelerini kullandı.