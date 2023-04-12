Bakan sayısı değişecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen soruya cevap

Konuk olduğu ortak canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakan sayısı değişecek mi?" sorusuna "Bize teklif yapıyorlar, şu kurumu bakanlık yapsak? O kurum şuanda kurumsal olarak yürüyor mu? Niye bakanlık haline getireceksiniz." yanıtını verdi.

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Ahmet Hakan'ın "İlk turda bu iş biter mi?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin işi zora sokmadan bitireceğini düşünüyorum" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İşte Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanı Özel Yayını'ndaki açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Asrın felaketi bizim için bir milat"

Öncelikle günümüzün en önemli başlığı. Asrın felaketi bizim için bir milat. Bunu da daha önce ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Kararlı adımlar atmamız şart. İktidara gelmeden önce eğitim ve sağlık başlıklarını art arda koyduk. Şehir hastanelerimizle örnek ülke haline geldik. Daha güçlü adımlar atmamız gerekiyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Dikey mimariye hep karşı çıktım. Hep yatay mimariyi savundum. Artık vatandaşlarımız da bizim bu tezimi kabullenir duruma geldi. Yapımına başladığımız konut sayısı 100 bine ulaştı. 359 bin konutu 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bir kısmı bayrama kadar tamamlayacağız. Devletimiz 50-60 gün içerisinde konutları teslim etme tezini Van, Bingöl, İzmir, Antalya, Elazığ, Muğla ve Karadeniz'de ispat etti. Biz bunu ispat etmiş iktidarız. Söz verdiysek yaparız.

99 öncesi yapılan binaların risk çalışmasına başladık

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelini devreye aldık. Önümüzdeki çalışmalar için yeni yol haritamız kabul ediyoruz. Üniversitelerle ortak çalışmaya girdik. İlk toplantıyı İstanbul'da, ikinci ve üçüncü toplantıyı Çevre ve Şehircilik Bakanım yaptı. Kolay değil. Afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Zemin artı 3 bilemedin 4. Bir de kullanılan hafif malzemelerle daha güvenli hale gelecek. 99 öncesi yapılan binaların risk çalışmasına başladık. Sağlıksız yapı stoğu ortadan kaldırılacak. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek. Denetimler sıkılaştırılacak. İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçede tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde harita çıkardık. İstanbul'da 1,2 milyon bina bulunuyor. İstanbul'da toplam 220 bin bina ve 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 binin acil dönüşmesi gerekiyor.

Bay bay Kemal ne diyordu. Boğaza nazır binalarımızı yıktı

Vatandaşımın devletine inanması lazım. Muhalefetin kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm programlarına aldanmamaları lazım. Ben Burhaniye'de oturuyorum. O çevrede kentsel dönüşüme başladık. Davetimize icabet edenler binalarını yıktırdılar. Kiralarını verdik. 'Evlerinizi yaptıktan sonra buralara döneceksiniz' dedik. Bize güvenenler halinden memnun. 1'e 5, 1'e 10 fiyatları arttı. 1 ay önce benim yolumu kestiler. 'Gelin bizimkilerini de yıkın' dediler. Size dediğimiz zaman yapsaydınız sizin de binalarınız yapılmış olacaktı. Gerekli talimatları yaptık. Çalışmalar başladı. Bay bay Kemal ne diyordu. Boğaza nazır binalarımızı yıktı. Sorsan, Küplüce, Burhaniye, Ferah neresidir bilmez. Şuan orada herkes halinden binalarından memnun. Binaları gören keşke buradan yer alabilseydim der. Peyzaj ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Bitince muhteşem olacak. Aynı durum Kadıköy ve Üsküdar'ın ortak yerinde oldu. Orada Kadıköy Belediyesiyle uyum sağlanamadı için orası halledilmedi. Sonunda kabul ettiler. Orada da başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üstlendi. Orası da muhteşem olacak.

"Bu işin imar affı olmaz"

Kanal İstanbul'la beraber rezerv yerler ortaya çıkacak. Oralarda konut inşaatları başlayacak. Kentsel dönüşümü kabul edenlere oralardan yer vereceğiz. İmar Affı ile ilgili yeni dönemde çalışma yapacağız. Katalog suçların içerisinde yerini alacak. Bu işin affı maffı olmaz. Benim belediye başkanlığımda İstanbul'a giriş için vize demiştim. Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Londra'da bu uygulanıyor. Adeta vizeye tabii, belli ücrete tabi. Şimdi İstanbul 16 milyon oldu. O dönem bunu söyleyenler şehircilik nedir, göç nedir bunlardan haberleri yoktu. O gün bizim iddialarımız şimdi haklılığı getirdi. O zaman dediklerimize saygı duyulmuş olsaydı planlamalarımız daha güçlü olacaktı. Vizeye tabi oldukları için herkes rahat giremeyecekti. Şimdi öyle olmadığı için herkes geliyor giriyor. Kaçak yapılaşma da var. O da tehdit ediyor. Zemin etütleri yapılmıyor. Ya da yapanlar dikey mimariye rant vuruyor. Rezerv şehir, mevcudu bir yerden bir yere nakil ederek, o mevcudun da zemin tahlillerini yapıp oralara müdahale. Avcılar aslında sağlam bir zemin değildir. Tehdit eden bir zemin. Beylikdüzüne doğru tehlikeli yerler. Denize yakın yerler sıkıntılı yerler. Zemin etütlerini yapmak suretiyle yapılanmaya gidilip kentsel dönüşüm yapılıp. Nüfus seyreltmesi şart. Onu yaparsak kendimizi sağlama alırız.

AK Parti'yi kurduğumuzdan bugüne hep yenilikten yana olduk. Biz dinamizmi buradan alıyoruz. Sıradan bir parti değiliz. Kongrelerimizde hep yenilenmelere gittik. Bunu da meclise yansıtmak istedik. Hiç istisna yapılmadı. Ara vermişse ayrı. Ara vermemişse istisna olmadı. En yakın mesai arkadaşlarımda da bu adımı attık. Sağolsun hiçbiri 'niçin bizi yana koydun' demiyor. Hepsinin yeni bir görevi var. Eğer biz dava isek bugün burada yarın başka yerde bu işi devam ettireceğiz. Siyasi mücadelenin için tecrübenin önemi var.. Her adaya ilişkin kapsamlı çalışmamız oldu. Bölgenin nüfus yapısında hassasiyetlerine kadar, kadın ve genç dengesine kadar tüm demografik yapıyı masaya yatırarak bu çalışmaları yaptık. Alt komisyonda yapılan çalışmaları üst komisyonda değerlendirerek karar verdik. Eksiklerimiz hatalarımız olmuş olabilir. Ama hassasiyetlere dikkat ettik. Çok da az olsa da bazı illerimizde bazı hatalarımız oldu.

6'lı masaya 'cumhurbaşkanlığı yardımcısı' tepkisi

Sistem böyle bir şeye gerek duyulursa adım atmaya müsait. Biz kalkıp CHP zihniyetinin yaptığı uygulamayı yapamayız. Hepsine bir tane sana bir tane sana diyor ya. Hepsine bir tane cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdi. Bizim bol keseden atmak gibi bir anlayışımız yok. Bizim böyle bir sözümüz olmaz. Biz devlet nasıl yönetilir bilen bir hareketiz. Demek ki bir Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bu iş yürütülüyor. Başbakanlığı devir aldığımda 36 bakanlık vardı, 15'e kadar düşürdük. Cumhurbaşkanlığı dönemimde de 18 bakanla bu işi yürütüyoruz. Orada ulufe dağıtıyorlar. Bir işe yarıyor mu? Hayır. Bir işe yaradığı yok. Bize teklif ediyorlar. Şu bu kurumu bakanlık yapsak diye. O kurum A'den Z'ye işler yürüyor mu? Yürüyor. O zaman neden kalkıp bakanlık haline getireceksin. Mesele koltuk. Koltuk ver ki sana sadık olsun.

Bakan sayısında değişim olacak mı?

Bakanlığın sayısının artması israf ekonomisidir. Biz geldiğimizde kişi başı milli gelir, 2 bin 600 dolardı. Şuan da 10 bin 600 dolara çıktık. İhracatta patlamamız var. 240 milyar doların üzerine çıktık. Daha da iyi olacak. Kamu mali disiplininden taviz vermedik. Türkiye bu şekilde büyüdü. Kabinedeki arkadaşlarım, görevlerine sıkı sıkıya sadıklar. Deprem bölgesinde yoğun çalışma içerisinde oldular. Evlerini falan unuttular. Çalışmalarını yürüttüler. Şimdi de kendilerine ikinci talimat. Her bir arkadaşıma seçim bölgelerinde görevler verdim. Onlar da o seçim bölgelerini hallaç pamuğu gibi atacaklar. Oralardan da gümbür gümbür gelecekler. Halkımı 'bu tür pazarlıklar olur mu diyor. Ana muhalefet partisi, yavrucuklara bir araya geliyor ve pazarlık yapıyor. Bunların hepsine yer bulacaksın, yer beğendireceksin. Kolay değil. 14 Mayıs'ta tüm bu tabloyu göreceğiz. Bu siyasi ahlakın iflasıdır. Bırakın herkes rüştünü ispat etsin. Bu tür yolla demokrasi mücadelesi verilemez. Her şey ortaya çıkıyor. 14 Mayıs'ta herkes nasibin alacaktır. Cumhur İttifakı gereken ahlak dersini verecektir.

"Meydanların dili 'bize yürüyün' diyor"

Bunu takdiri bize ait değil. Takdirini biz yaparsak, ittifak içerisinde yer alanlara müdahil olmuş oluruz. Cumhur İttifakı içerisindeki arkadaşlarımızın kendi takdiridir. Bu konuyla ilgili olarak herkes takdirini kullanmıştır. Millet İttifakı ile benzer yanımız hiç yok. HÜDA Par bizim logomuzla giriyor. Bakanlık pazarlığı yapmıyoruz. Seçimden sonra kabinede yer vermek olabilir. Bunlar parlamentoya da giremeyecekler. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verdiği için. Meydanların dilini en iyi bu fakir anlar. Meydanların dili 'Bize yürüyün' diyor. Meydanlarda bunu görüyorum. Bağcılar'da Pendik'te gördüm. Burada bir tecrübe var. Milletimin işi zora sokmadan bitireceğine inanıyorum. Bu kararlığı da gördüm. Milletim işi hiç zora sokmadan bitirecektir. Bayramdan sonra açılışta miting de yapacağız. İlla benim olmam şart değil. Açılışlarla meydana çıktım. Açılışlar dışında da programlar yapacağız.

"Teröristleri dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar"

Terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış. Bu ülke hukuk devleti. 'KHK'dan suçları olanlar bırakılacakmış' Hukuk devletinin hukukiliği nerede? Bu demek oluyor ki, her gücü eline alan cezaevlerinin kapılarını açıyorum. Karşımızdaki şahıs kaç kere Meclis kürsüsünden haykırdı. Ben şu an adaylığımı genel af üzerine bina etmedim. Bay bay Kemal bunun gayreti içerisinde. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne sebep olan Selo değil mi? Selo'nun kendisi Kürt değil Zaza'dır. Kürt evlatlarımızın ölümü üzerinden kendisine rant devşiriyor. Bay bay Kemal Meral Hanım da diğerleri de bunları dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar.