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Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı 30 bini aştı

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı 30 bini aştı

Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısında son rakamları paylaştı.

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Hudutlarda kaçak geçişe izin vermeyen görevliler, bir şekilde Türkiye’yi girmeye başaranları da bir bir topluyor.

Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 30 bin 527'ye ulaştığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri sürüyor.

Bir haftada 5 charter uçuşu ile 958 Afganistan uyruklu göçmen ülkesine gönderildi

Buna göre, 8-12 Nisan tarihlerinde Ağrı, Erzurum ve Iğdır'dan gerçekleştirilen toplam 5 charter (özel uçuş) ile 958 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.

Yılbaşından bu yana Afganistan'a toplam 20 charter seferi düzenlendi

Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 20 charter seferi ile 3 bin 277, tarifeli seferlerle 6 bin 984 olmak üzere, 10 bin 261 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı.

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısı 30 bini aştı

Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen göçmen sayısı 30 bin 527'ye ulaştı. Ayrıca 18 bin 20 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si de Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edilmişti.

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