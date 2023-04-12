KKTC'deki tarımsal kuraklığa, Türkiye'den boru hattıyla götürülen su çare olacak

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz: Türkiye'den getirilen suyun Mesarya Ovası'nda tarım arazileri ile buluşmasıyla birlikte, kuraklık sorunumuz ortadan kalkacak ve tarımsal ürün çeşidimiz artacak.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye tarafından yapımına başlanacak Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı Yapımı 2. Kısım Projesi ile konuştu.

Dursun Oğuz AA muhabirine yaptığı değerlendirmesinde, Mersin'den deniz altından boru hattıyla getirilen suyun ülkenin en büyük ovasına ulaştırılacağını kaydetti.

Bugüne kadar Türkiye'den getirilen sudan daha çok içme ve bireysel kullanımda faydalanıldığını belirten Oğuz, bu suyun tarım alanlarına verilmesi için projenin ilk kısmının tamamlandığını, Mesarya Ovası'ndaki tarım alanlarına ulaştırılması için iletim hattı inşaatına başlanacağını dile getirdi.

KKTC'nin kurak iklime sahip olması nedeniyle Mesarya Ovası'nda sadece tarımsal kuraklığa dayanıklı tarım yapıldığına dikkati çeken Oğuz, "Türkiye'den getirilen suyun Mesarya Ovası'nda tarım arazileri ile buluşmasıyla birlikte, kuraklık sorunumuz ortadan kalkacak ve tarımsal ürün çeşidimiz artacak. Bunun yem üretimi ve meralardan dolayı hayvancılığa da olumlu etkisiyle süt ve peynir üretiminde de artış bekliyoruz. Anadolu'nun suyu KKTC'de kuraklığa çare olacak." diye konuştu.

Oğuz, projenin ilk kısmının tamamlanmasıyla Güzelyurt'taki narenciye bahçelerinin suya kavuşacağını belirterek, Güzelyurt'tan Mesarya'ya 44 kilometre uzunluğundaki iletim hattıyla suyun ulaştırılmasının ardından 97 bin 200 dekar araziye ilk kez sulama suyu verileceğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, tarımsal kuraklıktan dolayı KKTC çiftçisinin, mevsim şartlarına tamamen bağlı bir üretim yapma zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek, 3 yılda tamamlanması planlanan proje ile üreticilerin mevsim şartlarına bağımlılığının azalacağı ve Ada genelinde tarımsal kuraklığın artık sona ereceğini vurguladı.

"Tarımda can suyuna kavuşacağız"

Türkiye'den deniz altından borularla KKTC'ye taşınan içme suyunun kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Oğuz, "Tarımda can suyuna kavuşacağız. Bu proje en az içme suyunun Ada'ya getirilmesi kadar önemli." dedi.

Mesarya Ovası'ndaki tarım arazilerinin suya kavuşmasının devamında, KKTC'nin tarımsal üretiminin artmasıyla doğru orantılı olarak ülkenin tarım ürünleri ihracatının artacağına inandıklarını kaydeden Oğuz, aynı zamanda ithal ettikleri bazı tarım ürünlerinin azalmasıyla yurt dışına giden milyonlarca doların ülkede kalacağını dile getirdi.

Oğuz, projenin tarım alanında yeni istihdama katkısı bulunduğunu ifade ederek, Anadolu'dan getirilen suyun verileceği Güzelyurt ve Mesarya Ovası'nda, meyve, sebze, yer fıstığı, zeytin, patates, narenciye, nar, enginar ve tahıl (arpa, buğday), yem bitkisi (yeşil ot, silajlık mısır, yonca) gibi tarımsal üretiminin ülkeye yaklaşık 468 milyon liralık ekonomik katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.