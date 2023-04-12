Peugeot 408, 2023 Red Dot Ödülü’ne layık görüldü

Peugeot, yeni 408 ile marka tarihindeki sekizinci Red Dot Ödülü'nü kazandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yeni Peugeot 408, SUV kodlu dinamik silueti, fastback tasarımı ve hatlarıyla 'Ürün Tasarımı' kategorisinde 43 üyeli uluslararası jüriyi ikna etti.

Yeni Peugeot 408, özellikle arka kısmında, tavanın son noktasında, bagaj kapağında ve çamurluklarındaki keskin hatlarıyla dikkati çekiyor. Yeni Obsession Mavi ve Titanyum Gri dahil olmak üzere altı gövde rengi arasından seçim yapılabiliyor. Karakteristik kedi duruşuyla birleşen yeni Peugeot 408'in SUV kodlu dinamik silueti, kusursuz tasarımı dili, keskin ve vurgulu hatlarıyla sınıfının en dikkati çekici C segmenti fastback konseptiyle öne çıkıyor. GT donanım seviyesinde standart olarak sunulan gövde rengindeki ön ızgara, ön cephe ile bütünleşiyor.

Yeni Peugeot 408 aynı zamanda markanın yeni logosunu da taşıyor. Arka tamponun formu ise modele güçlü duruş kazandırıyor. Peugeot 408, öndeki karakteristik ışık imzası ve arkadaki üç pençeli LED farlarla markanın ürün gamındaki yerini alıyor.

Dış tasarım gibi iç mekan da çekici bir tasarımla dikkat çekiyor. Koltukların tasarımı, kullanılan malzemelerin kalitesini daha da ön plana çıkartıyor. Versiyona bağlı olarak Falgo Yarı Deri Kumaş Döşeme, Mint Yeşili Dikişli Koltuklar ve Alcantara Yarı Deri Kumaş Döşeme, Adamite Yeşili Dikişli Koltuklar sunulurken Siyah Nappa Deri Döşeme ve Mavi Nappa Deri Döşeme opsiyonel olarak sunuluyor. Bunun dışında, orta konsolun arkasındaki LED ambiyans aydınlatması yumuşak bir aydınlatma sağlıyor ve iç mekanın zarif atmosferine katkıda bulunuyor.

Yeni fastback model, sadece çarpıcı bir tasarımla dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda en güncel sürüş destek sistemleri ve en yeni motor teknolojisiyle de öne çıkıyor. 'Seçim Özgürlüğü' sloganına sadık kalan Peugeot 408, Türkiye’ye ilk aşamada 1.2 PureTech 130 HP motor ve 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanıyla ithal edilirken gelecekte tam elektrikli versiyonun da satışa sunulması planlanıyor.

2023 Red Dot Ödülü

2023 yılında 60 ülkeden ürünler 51 yarışma kategorisinde değerlendirildi. Jüri üyeleri 'Red Dot' veya 'Red Dot: İyinin de iyisi' ödülünü; iyi tasarımın dört niteliğine göre ve ilgili sosyokültürel karakter, profesyonel odak ve tasarım uzmanlığı kriterlerine göre değerlendiriyor. Ayrıca ürünler birbiriyle rekabet halinde değil, tek tek değerlendiriliyor.