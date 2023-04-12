Memleket Partisi kurucusu Gaye Usluer, CHP'ye geri döndü! İstifa edip...

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'nin kurucuları arasına giren ve geçen yılın haziran ayında Memleket Partisi'nden de istifa eden Gaye Usluer, CHP'ye geri döndü.Abone ol
Muharrem İnce ile birlikte CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'nin kurucuları arasına giren Gaye Usluer, Memleket Partisi'nden istifa ettikten sonra CHP'ye geri döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Usluer bu ziyareti soran gazetecilere “Yuvaya dönüş” yorumunu yaptı.
2015 seçimlerinde Eskişehir’den CHP milletvekili seçilen Gaye Usluer daha sonra Memleket Partisinin kurucuları arasında yer aldı. 2021-2022 yılları arasında partinin sözcülüğünü yapan Usluer geçen yıl Haziran ayında Memleket Partisi’nden istifa etmişti.