Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bolu’da güç depoluyor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 17-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası için son hazırlıklarını Bolu'nun Aladağ mevkiinde bulunan kamp merkezinde devam ettiriyor.

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Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali ile yardımcı antrenörler Şaban Donat, Cenk İldem, Atakan Yüksel ve Bayram Özdemir öncülüğünde 2 Nisan'dan bu yana çalışmalarını sürdüren milliler, Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde son antrenmanlarını yapıyor.

Aladağ’da güç depolayan milliler arasında 55 kiloda Adem Burak Uzun, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Mehmet Çeker, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Burhan Akbudak, 87 kiloda Ali Cengiz, 97 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp bulunuyor.

"Madalya kazanacağımızdan eminiz"

Türk milletine bayram hediyesi sunmak istediklerini belirten Erdoğan Karaali, "3. hazırlık kampımız, artık son kampımız. Bundan önce Rize’deydik kamplarımız gayet verimli geçti. 1 haftamız kaldı. Çocuklarımız gayet iyi durumda. Artık milletimize bayram hediyesi sunmak istiyoruz. Şu anda kampta 32 sporcu var. Takıma giren 10 kişi. Hepsi de tecrübeli çocuklarımız. Çalışmamızı yaptık. Madalya kazanacağımızdan eminiz" diye konuştu.

"Güreş, Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda en çok İstiklal Marşı'nı okutan branşımız"

Avrupa’da ve dünyada en çok madalya alan branş olduklarını söyleyen Erdoğan Karaali, "2024'te olimpiyatlar var. Dünya Şampiyonası'nda aldığımız kotaya göre olimpiyatlara katılma hakkımız oluyor. Bizim için en önemli sınav, önümüzdeki Dünya Şampiyonası. İnşallah orada da kotaları alacağımızı düşünüyoruz. Türk milleti güreşi sevdiği için, ata sporu olduğu için beklenti yüksek oluyor. Gönül ister ki, herkes 10 sıklette şampiyon olsun. Ama böyle bir şey yok. Avrupa, dünya, olimpiyat yarışlarına baktığımızda güreş, en çok madalya alan, en çok İstiklal Marşı'nı okutan branşımız. Federasyon seçiminden sonra Şeref Eroğlu yönetimiyle de iyi ivme yakaladı. İnşallah olimpiyata kadar böyle devam eder" dedi.