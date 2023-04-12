Mansur Yavaş çok sert başladı! "Kandil'i başlarına yıkarız" deyip HÜDA PAR'ı adres gösterdi...

"Kandil, 6'lı masanın işini zora sokacak açıklamalar yaparak bu temiz sayfayı bozmak istiyor" diyen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, "Net bir şekilde söylüyoruz Kandil'i de başlarına yıkarız, Kandil'e de karşıyız, PKK'ya da karşıyız!" dedi. Cumhur İttifakı ortaklarına da yüklenen Mansur Yavaş, "Eğer bölücülükten bahsediyorlarsa açsınlar HÜDA PAR'ın programını okusunlar" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı ve Altyapı Projesi Açılışı ile Etimesgut-Sincan Projeleri Tanıtım Töreni'nde konuştu. Terör örgütü yöneticilerinin Altılı Masa'yı destekleyen açıklamaları için "Kandil, 6'lı masanın işini zora sokacak açıklamalar yaparak bu temiz sayfayı bozmak istiyor" diyen Mansur Yavaş, "Net bir şekilde söylüyoruz Kandil'i de başlarına yıkarız, Kandil'e de karşıyız, PKK'ya da karşıyız!" dedi. AK Parti ve MHP'nin Millet İttifakı'na yönelik 'bölücülük' suçlamalarına da cevap veren Mansur Yavaş, "Eğer bölücülükten bahsediliyorsa, HÜDA Par'ın programını okuyun, onlarla seçime nasıl birlikte giriyorlar, önce onun cevabını versinler" dedi. İşte Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satır başları...

Hizmet etmeyelim diye paramız kesildi

- Ankara için çalışmaya devam edeceğiz. Kimsenin yatağa aç girmemesi için çalışacağız. Gayri ciddi bir anlayıştan halktan yana bir anlayışa geçerseniz önceliği halkın sağlığına ve canına verirsiniz ortaya böyle eserler çıkar. Çayyolu metrosu ve diğer metrolar eski belediye yönetimi tarafından beceremedikleri için Ulaştırma Bakanlığına devredildi. Bunlardan Çayyolu metrosu bitti ve sonra protokolle belediyeye devredildi bizden önce.

- 8 Nisan'da görevi devralıyoruz hemen ardından Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıktı 'Ulaştırma Bakanlığının yaptığı metrolara belediyen tahsil edecektir' diye... 1 milyar 750 bin TL bizden kesildi. 1 buçuk milyarıyla size hizmet etmekten alıkonulduk. ABB'yi biz kazanmasaydık bu değişikliği yapmayacaktı. Buna rağmen çalışıyoruz.

İBB ile yarışabilmek için...

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok metro yapıyor onlarla yarışacağız diye Ulaştırma Bakanlığı oraya ağırlık vermeye başladı. Ankara'da havalimanı metrosunu ya siz yapın ya bütçe verin biz yapacağız diye yazı yazdım. Cumhurbaşkanı bugünkü konuşmasında bizim için "Metroyu yapamadılar" der ama Şu anda Mamak metrosu projesi bitti. Kredisi bulundu. Yatırım programına alındı şu anda sadece cumhurbaşkanı onayı bekliyor.

- Hani sosyal yardımlar kesilecekti ? Buna benzer birçok iddia vardı. Sonuçta varmak istediğimiz sonuç bu. Şimdi yine aynı teraneleri duyuyoruz. Biz baştan söyledik... Şeffaf olacağız, ihalelerimiz açık olacak dedik. 4.5 milyar TL onların borcunu ödedik. Parayı nereye ihtiyaç varsa ona harcarsanız her yere para yeter. İktidar değiştiğinde hem israf ortadan kaldırılacak hem de her şey çok güzel olacak.

Vaat etmeyin iktidarsınız hemen yapan

- Onlar ne kadar karalarsa karalarsın sadece tutturmuşlar PKK falan filan... Seçimden sonra 10 GB internet vereceklerini söylediler. Akıl edemezler, uzaktan eğitime geçtiler; Ankara'da 10'ar GB interneti ABB verdi, hükümet vermedi. Şimdi diyorum ki vaade gerek yok hala hükümetsiniz hemen interneti verin.

Kandil Altılı Masa'yı bozmak için konuşuyor

- Hem demokratik gelişimi sağlamak hem yeni anlayış getirmek için ortaya çıkan 6'lı hükümet tertemiz sayfa açmak istiyor. Kandil 6'lı masanın işini zora sokacak açıklamalar yaparak bu temiz sayfayı bozmak istiyorlar. Net bir şekilde söylüyoruz Kandil'i de başlarına yıkarız, Kandil'e de karşıyız, PKK'ya da karşıyız.