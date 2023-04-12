2023 seçimleri için yeni anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kemal kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce ne yapar?
14 Mayıs seçimine doğru peş peşe anketler gelmeye devam ediyor. Son anket ORC Araştırma'dan geldi. ORC'nin anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark 7 puanı aştı. CHP ile AK Parti arasında ise 3 puan fark kaldı. İşte ORC anketinden çarpıcı sonuçlar...
2018 seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerden birisi olan ancak son dönemdeki anketleriyle ilgili tartışmalar bulunan ORC Araştırma, Nisan ayı anket sonuçlarını açıkladı. 7-11 Nisan tarihleri arasında 42 şehirde 5 bin 400 kişi ile yüz yüze yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.
ORC anketinde "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların tercihine göre, AK Parti diyenlerin oranı yüzde 31.6 çıkarken, CHP diyenlerin oranı yüzde 28.5, İYİ Parti diyenlerin oranı ise yüzde 14.3 çıktı.
ORC anketine göre, HDP yüzde 8.8, MHP yüzde 6.2, Memleket Partisi 4.1, TİP ise yüzde 2 oy alıyor. Seçime kendi listeleriyle giren Büyük Birlik Partisi yüzde 1.6, Zafer Partisi ise yüzde 1.4 oy alıyor...
ORC Araştırma'nın anketinde "Bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanı adaylarından hangisine oy verirdiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların tercihlerine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 7 puan önünde çıktı.