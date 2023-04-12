2023 seçimleri için yeni anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kemal kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce ne yapar?

2018 seçimlerini en doğru tahmin eden şirketlerden birisi olan ancak son dönemdeki anketleriyle ilgili tartışmalar bulunan ORC Araştırma, Nisan ayı anket sonuçlarını açıkladı. 7-11 Nisan tarihleri arasında 42 şehirde 5 bin 400 kişi ile yüz yüze yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.