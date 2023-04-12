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Manisa'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Manisa'da devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

MANİSA'nın ALAŞEHİR ilçesinde eğimli arazisinde çift sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörünün altında kalan çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi’nde oturan Selahattin Candan (54) Yuvacalı Mahallesi’nde 45 PL 123 plakalı traktörü ile eğimli arazisinde çift sürerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörünün altında kalan 2 çocuk babası Selahattin Candan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selahattin Candan’ın traktörle çift sürerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği ve Candan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarmanın kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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