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Pegasus’tan Yunanistan’a iki yeni hat

Pegasus’tan Yunanistan’a iki yeni hat

Pegasus Hava Yolları, Yunanistan’a iki yeni hat açarak İstanbul Sabiha Gökçen’den Rodos ve Midilli uçuşlarını başlatıyor.

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“Türkiye’nin dijital hava yolu” sloganıyla faaliyet gösteren Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen’den Yunanistan’ın iki adasına uçuşlarını başlatıyor. İstanbul Sabiha Gökçen’den Rodos’a ve Midilli’ye haftanın ikişer günü düzenlenecek seferlerin ilki 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre hava yolu şirketinin Rodos uçuşları; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Rodos Uluslararası Havalimanı’na Perşembe günleri saat 15.05 ve Pazar günleri saat 07.00’te; Rodos Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise Perşembe günleri saat 17.05 ve Pazar günleri saat 09.00’da düzenlenecek.

Hava yolu şirketinin Midilli uçuşları ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Midilli Uluslararası Havalimanı’na Perşembe günleri saat 09.55 ve Pazar günleri saat 10.10’da; Midilli Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise Perşembe günleri saat 11.45 ve Pazar günleri saat 12.00’da düzenlenecek. Yeni hatların biletleri gidiş-dönüş 159,99 euro/dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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