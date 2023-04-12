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Seçim sonrası için korkunç senaryo! FETÖ Meclis'te grup kurabilir..

CHP milletvekili aday listesini açıkladı, Türkiye'de adeta yer yerinden oynadı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, İYİ Parti ile ilgili bomba bir senaryoyu gündeme getirdi... Meral Akşener 14 Mayıs akşamı siyaseti bıraktığını açıklayabilir... FETÖ Meclis'te bir grup kurabilecek mi?..

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Hadi Özışık'ın Youtube yayınına konuk olan Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir, hem son anketi açıkladı hem de seçim sonrası için hazırlanan senaryoları anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu, bu listeyi seçim sonrası planları için oluşturduğunu belirten Hilmi Daşdemir, ortaya farklı bir iddia attı.

14 Mayıs sonrası İYİ Parti yok

İddianın merkezinde İYİ Parti ve Meral Akşener var. Meral Akşener'in seçimden hemen sonra istifa edebileceğini söyleyen Hilmi Daşdemir Memleket Partisi ve hatta Türkiye İşçi Partisi'nin bile İYİ Parti’nin önüne geçebileceğini söyledi.

FETÖ Meclis'te grup kurabilir mi?

Hilmi Daşdemir ayrıca CHP'deki milletvekili aday listesinde bulunan isimlerin tıpkı geçmişte olduğu gibi FETÖ'nün bu isimler üzerinden Meclis'te bir grup kurabileceği endişesi yaşadığını söyledi.

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