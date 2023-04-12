Real Madrid Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, İngiliz devi Chelsea'yi sahasında konuk ediyor. Son iki sezonda peş peşe kupayı müzesine götüren iki kulübün kozlarını paylaşacağı mücadele öncesi futbolseverler internette Real Madrid Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyor. Peki Real Madrid Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid Chelsea maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...

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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maç haftasında Benfica-Inter ve Manchester City-Bayern Münih maçlarının ardından gözler Real Madrid Chelsea maçına çevrilmiş durumda.

2021'de kupayı müzesine götüren Chelsea geçtiğimiz sezonun şampiyonu Real Madrid'e çeyrek final ilk maçında konuk oluyor. Zorlu deplasmandan avantajlı skor ile evine dönmek isteyen İngiliz devini, Real Madrid taraftarlarının desteğiyle eli boş göndermenin peşinde olacak. Nefesleri kesecek son iki şampiyonun mücadelesi öncesi Real Madrid Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki Real Madrid Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Real Madrid Chelsea maçı öncesi derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Real Madrid ile Chelsea üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamalarında karşılaşacak.

Geçen sezon yoluna devam eden Real Madrid ve 2020/21 sezonunda eflatun-beyazlıları eleyen Chelsea, turnuvayı şampiyon olarak tamamlamıştı.

Real Madrid ile Chelsea arasında oynanan son 7 karşılaşmada iki takımında 3'er galibiyeti bulunurken, kalan tek maçta eşitlik bozulmadı.

Real Madrid-Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Santiago Bernabeu'da oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Real Madrid-Chelsea maçı EXXEN'den naklen yayınlanacak. Fransız hakem François Letexier'nin yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Real Madrid Chelsea maçın muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba, Tchouameni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

Chelsea: Kepa, James, Fofana, Koulibaly, Chilwell, Kante, Kovacic, Enzo, Sterling, Havertz, Felix

Madrid'de tek isim yok

Real Madrid'de sakatlığı sebebiyle Ferlan Mendy'nin forma giymesi beklenmiyor.

Chelsea'de 2 sakat

Chelsea'de ise Armando Broja ve Thiago Silva'nın sakatlıkları sebebiyle Real Madrid karşısında sahada olmayacak.