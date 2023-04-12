Aşiretler aday listelerinde boy gösterdi Soner Yalçın'dan 'siyaset aşiretlere bağımlı hale getiriliyor' uyarısı

Soner Yalçın, Şırnaklı Tatar aşiretinin dört partiden dört aşiret mensubunu milletvekili adayı yapmasını değerlendirdi. Yalçın, 14 mayıs seçimleri öncesi partilerin aşiretlere sarılmasını eleştirdi.

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Siyasi partilerin YSK'ya teslim ettiği milletvekili aday listeleri tartılmaya devam ediyor.

Şırnak'ta listelerde yer alan bazı isimler gündem oldu. Şırnaklı Tatar aşiretinin dört üyesi, 4 farklı partiden birinci sıra adayı oldu.

Diyarbakırlı Ensarioğlu ailesi, iki partiden üç aşiret mensubunu milletvekili adayı yaptı. Pek çok aşiret, parti farkı gözetmeksizin mensuplarını aday listelerine soktu.

Bu duruma tepki gösteren Sözcü yazarı Soner Yalçın "Görmüyor musunuz?" başlıklı yazısında aşiret reislerinin siyasetteki patronaj avantajının 70 yıldır kendi lehlerine çevirdiğini yazdı.

Yalçın, 1991 seçimleri öncesi yaşananların bugüne benzediğini, aradan 30 yıl geçmesine rağmen demokrasi adına ileriye gidilemediğini savundu.

"Yeni'yi, bu köhne anlayışla inşa edemezsiniz"

O dönemin temel propagandasının “Çankaya şişmanı Turgut Özal'ı indirmekti.” olduğuna dikkat çeken yazar, yazısını bu sözlerle tamamladı:

"Sonuçta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden seçilen milletvekillerinin yüzde 90'ı aşiret kökenli oldu! Kazanmak elzem olunca en gerici düzenle ittifak yapıyorsunuz. Özal gitti, ekonomi-politik ne değişti? Tamam, “Erdoğan gitsin” ama neyi istediğinizi partinize, liderinize göstermeniz gerekmiyor mu? Yine oyunuzu partinize verin ama baskı unsuru yaratın, teslimiyetçi olmayın. Yeni'yi, bu köhne anlayışla inşa edemezsiniz. Kişileri değil, ilkeleri savunun. Yoksa bu ülke, sürekli gericileşiyor, görmüyor musunuz?"

Soner Yalçın'ın yazısının tamamı