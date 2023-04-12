AK Parti Bursa milletvekili adayları listesi 1. Bölge aday isimleri 2023

Türkiye 14 Mayıs'taki seçime hazırlanırken partilerin milletvekili aday listeleri de hazır. YSK'ya teslim edilen aday listelerinde dikkat çeken isimlerde var. AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan vekiller liste dışı edilirken Bursa AK Parti milletvekili adayları da merak edildi. İşte, AK Parti Bursa milletvekili aday listesi 2023

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14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine artık 32 gün kaldı. Türkiye adım adım sandık başına gitmeye hazırlanırken partiler de milletvekili aday listelerini 9 Nisan'da YSK'ya teslim etti. AK Parti'nin de milletvekili adayları netleşti Listede dikkat çeken isimler de var. 3 parti kuralının uygulandığı AK Parti'de Bursa milletvekili adayları kimler?

AK Parti Bursa milletvekili adayları kimler?

AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Bursa 1. Bölge 2. Sıra Refik Özen

Bursa 1. Bölge 3. Sıra Ahmet Kılıç

Bursa 1. Bölge 4. Sıra Emine Yavuz Gözgeç

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Bursa 2. Bölge 2. Sıra Ayhan Salman

Bursa 2. Bölge 3. Sıra Osman Mesten

Bursa 2. Bölge 4. Sıra Emel Gözükara Durmaz