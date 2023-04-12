Evlilik kredisi şartları 2023 150 bin nasıl alınır? Başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri evlilik kredisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurdu. İşte 2023 evlilik kredisi şartları ve vade oranları ile ilgili detaylar...

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AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesi birçok ekonomik müjde verdi.

Erdoğan, “Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi vereceklerini duyurdu. Peki, Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi ne kadar verilecek?

150 bin lira faizsiz evlilik kredisi

Erdoğan, emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.

Krediler için 48 ay vade uygulaması yapılacak. Böylece 150 bin lira kredinin 48 ay faizsiz olarak ödenecek aylık taksidi ise 3.125 lira olacak.