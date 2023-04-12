Serap Yazıcı neden siyah gözlük takıyor? Serap Yazıcı hastalığı nedir?

Katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ve nokta atışı tespitleri ile dikkat çeken Prof. Dr. Serap Yazıcı hayatı ile de merak edidi. 61 yaşında olan Serap Yazıcı'nın neden hep siyah gözlük taktığı da merak ediliyordu. Meğer Serap Yazıcı'nın gözlük takma nedeninin altında acı bir hikaye varmış.

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Sık sık Fatih Altaylı'nın programına katılan ve açıklamaları ile dikkat çeken Serap Yazıcı özel hayatı ile de merak edildi. Katıldığı her programda siyah gözlük takan Serap Yazıcı'nın hastalığı araştırılıyor. Meğer şu an 61 yaşında olan Serap Yazıcı, 13 yaşındayken vahim bir trafik kazası geçiriyor, sonrasında görme yetisini kaybediyor. Bu nedenle Serap Yazıcı gözlük takıyor.

Serap Yazıcı kimdir?

Serap Yazıcı 1962 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görmüş ve 1984 yılında derece ile mezun olmuştur. 1991-1992 tarihleri arası İngiliz Hükümeti tarafından aldığı bursla Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde 'Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş' temalı bir programa katılmıştır. Bu programda doktora tezi üzerine çalışmalar sürdürmüştür.

1995 yılında yüksek lisansını tamamlamış ve Hukuk Doktoru unvanını almıştır. 2009 yılında 'Demokratikleşme sürecinde Türkiye' ve 'Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine' basılı çalışmaları ile profesörlüğe atandı.

1998 yılından 2012'ye kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa hukuk profesörü olarak ders verdi. Kapatılışına kadar İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliğini sürdürdü. 1 Kasım 2020'de gerçekleştirilen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde bu partiye katıldı. Daha sonra açıklanan bilgi ile birlikte başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak atandı.

Serap Yazıcı Neden Gözlük Takıyor, Hastalığı Ne?

Prof. Dr. Serap Yazıcı, 13 yaşında ailesiyle geçirdiği ve annesinin hayatını kaybetmiş olduğu trafik kazasında görme yetisini kaybetmiştir. Serap Yazıcı'nın gözlük takmasının sebebi budur.