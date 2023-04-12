Dünyadaki ölüm nedenlerinin başında kalp hastalıkları geliyor

MANİSA Merkezefendi Devlet Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ümmü Taş: Kalp hastalıkları ve buna bağlı ölümler her geçen gün artıyor ve dünyada ölümlerin bir numaralı nedeni olmayı sürdürüyor.

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10-16 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla önerilerde bulunan Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışan Dr. Ümmü Taş, kalp sağlığı konusunda önerilerde bulundu.

"Yaşam tarzınızı değiştirin"

Kalp hastalıklarından korunmanın yolunun yaşam tarzını değiştirmekten geçtiğine değinen Taş, “Kalp hastalıkları ve buna bağlı ölümler her geçen gün artıyor ve dünyada ölümlerin bir numaralı nedeni olmayı sürdürüyor. Bunu engellemenin yolu yaşam tarzını değiştirmekten geçiyor. Sigara içmemek, egzersize, beslenmeye dikkat etmek, stresten uzak kalmaya çalışmak damar yaşını gençleştirdiği gibi kalp hastalıkları riskini de azaltıyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yüksek tansiyon kalp krizi riskini arttırıyor

Kardiyovasküler hastalık riskini artıran nedenlerden birinin yüksek tansiyon olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ümmü Taş, “Yüksek tansiyon kalp krizi riskinizi arttırır. Yüksek tansiyon belirti vermeyebilir. Bu yüzden yılda bir tansiyonunuzu kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Tansiyon ölçümünüzün bir kez yüksek çıkması hipertansiyon hastası olduğunuz anlamına gelmez. Tansiyon ölçümleriniz sürekli olarak 120/80'in üzerinde çıkıyorsa bu durumda doktorunuza danışmanız uygun olacaktır. Tansiyon yüksekliği stresi azaltarak, sağlıklı beslenerek, egzersiz yaparak, tuz alımını en aza indirerek ve daha az alkol alarak kontrol altına alınabilir" dedi.

Kolesterol önemli

Her 2 yılda bir açlık kolesterol düzeylerinin kontrol edilmesinin uygun olacağını belirten Taş, “Kolesterol tetkikleri, iyi kolesterol (HDL), kötü kolesterol (LDL) ve trigliserit seviyenizi ölçecektir. Amerikan Kalp Derneği'nin açıklamalarına göre, düşük HDL kolesterol veya yüksek LDL kolesterol ile birlikte yüksek bir trigliserit seviyesi kalp damar hastalığı ile ilişkilidir. Ailenizde kalp hastalığı öyküsü varsa genetik olarak yüksek kolesterole yatkın olabilirsiniz ve kolesterol ilacına ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak doymuş yağ oranı yüksek olan; sığır eti, kuzu eti, tereyağı ve tam yağlı süt gibi besinlerden kaçınarak bu düzeyi düşürmeye özen gösterin. Daha sağlıklı bir kalp için menünüze balık, zeytin, avokado, ceviz ve zeytin yağı gibi sağlıklı yağları eklemeyi unutmayın" diye konuştu.

Günde en az 30 dakika egzersiz

Taş, “Diyet ve fiziksel aktivite kalp sağlığında önem taşır. Obezitenin vücuda kan pompalamak için gereken iş miktarını arttırıp kalbi zorladığı, yağ dokusunun atardamarların da çevresinde plak oluşumunu tetikleyerek kalp damar hastalığına yakalanma riskini artırdığı bilinmektedir. Diyete ek olarak, fiziksel aktivite ve rahatlama tekniklerini kullanmak da kalp sağlığı açısından önemlidir. Egzersiz, kalp kasını güçlendirmesiyle beraber kiloyu kontrol altında tutabilir ve stresi azaltabilir. Haftada en az 5 gün 30 dakika orta düzeyde egzersiz yapılmasını öneriyoruz. Hareket etmemiz ve kalp atış hızımızı istirahat seviyesinin üzerinde tutmamız kalp sağlığını olumlu yönde etkiler” dedi.

"Sigaradan uzak durun"

Kalp Sağlığın korumak için sigaradan uzak durulması gerektiğine değinen Uzm. Dr. Ümmü Taş, “Sigara kullanımı diğer dezavantajlarının yanı sıra kan damarlarının iç yüzeyine zarar verir ve ateroskleroza, yani damar sertliğine yol açar. Ancak ne kadar süredir sigara içiyor olursanız olun, bırakmak için asla geç değildir. Amerikan Kanser Derneği'ne göre, sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra kan basıncınız normale döner, 3 ay sonra akciğer fonksiyonunuz artar ve bir yıl sonra kalp hastalığı riskiniz yarı yarıya azalır” diye konuştu.

"Taze gıdalar tüketin"

Beslenme konusunda önerilerde bulunan Uzm.Dr.Ümmü TAŞ, “Taze gıdalar tüketmenin önemi de büyüktür. Paketli gıdalar ve fast-food tüketimi kalp sağlığını olumsuz yönde etkiler. Kalp hastalığı için en iyi yiyecekler; sodyum, kolesterol ve doymuş yağ (ve trans yağ içermeyen) oranı düşük olan gıdalardır. Market alışverişlerinde taze gıdalar seçilmeli ve tuz veya şeker oranı yüksek olabilecek işlenmiş veya paketlenmiş gıdalar tercih edilmemelidir. İyi gıda seçeneklerinin bazı örnekleri şunlardır; taze meyveler, taze sebzeler, az yağlı süt, esmer pirinç, nohut veya mercimek gibi baklagiller, tam tahıllı ekmek veya makarna, zeytinyağı, avokado, kabuklu yemişler ve tohumlar gibi sağlıklı yağlar, derisiz tavuk, yumurta ve balık gibi yağsız proteinler örnekler arasında gösterilebilir. Diyabetli kişilerde kardiyovasküler hastalık geliştirme olasılığı diğerlerine göre 2 ila 4 kat daha fazladır. Bu risk çok yüksek olduğundan dolayı kardiyovasküler hastalık diyabetli kişilerde en yaygın ölüm nedeni olmaya devam etmektedir" şeklinde uyarılarda bulundu.