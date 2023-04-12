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İstanbul Avcılar’da merdivenleri çöken bina mühürlendi

İstanbul Avcılar’da merdivenleri çöken bina mühürlendi

İSTANBUL'un AVCILAR ilçesinde, merdivenleri yıkılan 4 katlı 50 yıllık apartman tahliye edildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bina mühürlendi.

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Olay, saat 07.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Altuner Sokakta bulunan 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 50 yıllık binanın merdivenleri kendiliğinden çöktü. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerindeki ilk kontrolünün ardından yaklaşık 10 yabancı uyruklu kiracıyı tahliye etti. Daha sonra merdivenin askıda kalan bölümü itfaiye ekipleri tarafından kesilirken, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından bina Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Ahmet Üstün, “Sabah kalktığımızda yıkılmış olduğunu gördük, 50 yıllık bir binaydı. Kiracılar vardı, tanımıyoruz. Bina esasında sağlam ama merdivenler su aldığından dolayı çürüdü” dedi.

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