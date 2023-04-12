CHP'de iki isim 7 dönemdir milletvekili, 21 yılla en uzun süre vekillik rekoru onda

AK Parti 3 dönemlikleri listelerine almazken CHP listelerinde 77 dönemdir üst üste aday ve vekil yapılan isimlerin yer alması dikkat çekti. CHP'de 6 dönem milletvekilliği yapan CHP'nin ağır topları Erdoğan Toprak ve Engin Altay 7. kez milletvekili adayı gösterildi. Hem de seçilmesi garanti yerlerden...

Abone ol

CHP’nin milletvekili aday listesinde TBMM’nin “gediklisi” konumundaki isimler şaşkınlık yarattı. İstanbul milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Engin Altay, CHP’nin, hatta TBMM’nin en kıdemli vekillerinin başında geliyor. Toprak ve Altay 20 yılı aşkın süredir Meclis’te görev yapıyor.

Erdoğan Toprak ilk kez 1996, Engin Altay da 2002 seçimlerinde Meclis'e girdi. Altay, 22, 23 ve 24’üncü dönemde Sinop milletvekili, 25, 26 ve 27’inci dönemde de İstanbul milletvekili olarak görev yaptı. Erdoğan Toprak da 20, 21, 24, 25, 26 ve 27’inci dönemlerde İstanbul vekiliydi.

Türkiye'de en uzun süre vekillik yapma rekoru Engin Altay'da...

İki kıdemli vekil bir kez daha aday

CHP iki kıdemli vekilini 14 Mayıs seçimleri için bir kez daha aday gösterdi. Altay, İstanbul 3. bölgede liste başında, Toprak da ikinci sırada yer aldı. Toprak, 22 ve 23’üncü dönemlerde parlamentoda yoktu. Altay ise 22’inci dönemden bu yana hiçbir dönemi boş geçmedi.

En uzun süre vekillik yapma rekoru

Engin Altay, 21 yıl ile bu sayede Meclis’te aralıksız en uzun süre vekillik yapma rekorunu elinde tutuyor. Altay ayrıca CHP tarihinin en uzun süre grup başkanvekilliği yapmış ismi. Altay, 14 Mayıs seçimlerinde şekillenecek 28’inci dönem parlamentosunda da bu görevi üstlenirse, halen AK Partili Mustafa Elitaş’ın elinde bulunan TBMM’de en uzun süre grup başkanvekilliği yapma rekorunun da sahibi olacak.

6 dönemlik Hamzaçebi bu kez listede yok

Altay gibi aralıksız 6 dönemdir milletvekili olan CHP’li Mehmet Akif Hamzaçebi ise bu seçimlerde yeniden aday gösterilmedi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de TBMM’nin gedikli vekilleri arasında. Tüzün, 22, 23, 25, 26. ve 27’inci dönemlerde Bilecik milletvekilliği yaptı. Sadece 24’üncü dönemde olmayan Tüzün, CHP’nin Bilecik liste başı adayı olarak 14 Mayıs’ta altıncı kez seçim yarışına girecek.