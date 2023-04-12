Aile 6. Bölüm kesintisiz tek parça izle SHOW TV Aile yeni bölüm full izle

SHOW TV'de yayınlandığı ilk günden beri gerek konusu gerekse güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi Aile 6. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Reyting rekorları kıran dizinin nefes kesen yeni bölümünü kaçıranlar internette özetini izlemenin yollarını araştırmaya başladı. Peki Aile 6.bölümde neler yaşandı? Aile 6. Bölüm kesintisiz tek parça izlememe linki ve tüm detaylar haberimizde...

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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı, izleyicisini ekran başına kitleyen dizi Aile dün akşam 6.bölümüyle SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Dizin yeni bölümünü kaçıranlar arama motorlarında "Aile dizisi 6. bölümde neler yaşandı?", "Aile 6.bölüm kesintisin tek parça izle", "SHOW TV Aile yeni bölüm full izle" gibi sorgulamaları yapıyor. İşte Aile 6.bölüm izleme linki ve daha fazlasını haberimizde sizleri için derledik.

Aile dizisi 6. bölümde neler yaşandı?

Aile'nin 6. bölümünde; Devin ve Aslan'ın çiftlikte yaşamaya başlamasıyla birlikte Hülya, aile üstündeki hakimiyetin kendisinde olduğunu göstermek için harekete geçer. Devin'i, Soykan kurallarıyla tanıştırır. Bu kuralların kendi özgürlük alanını ihlal ettiğini düşünen Devin, Hülya'yla karşı karşıya gelir. Aslan ise Devin'le baş başa bir akşam planlar. Volta'da birlikte geçirdikleri gece, Devin'in Aslan'ı bugüne kadar yüzleşmediği bir gerçekle burun buruna getirmesi, tüm dengeleri değiştirecektir. İbo, çıkan yangından sonra Aslan ile yeni bir mücadeleye girer ve büyük bir hamle yapar. Aslan'ı en büyük korkusuyla, Yusuf Soykan'ın oğluna bıraktığı mektupla yüzleştirecektir. Ancak babasının hatıralarıyla sarsılan tek kişi Aslan değildir. Cihan da aynı duygularla Devin'in kapısını çalar. Devin bu konuda Cihan'a iyi gelirken; Aslan'a zarar verecektir. Diğer taraftan Aslan'ın arkasından kurduğu karanlık planını işletmeye devam eden Ati; Ceylan'ı davet ettirdiği partide onunla yakınlaşır. Aynı partide Yağmur'un karşılaştığı kişi ise hem Yağmur hem Soykanlar için geçmişin karanlık defterlerinin açılmasına sebep olacaktır. Düzenlenen bir aile yemeğinde Devin ve Hülya'nın arasında çıkan büyük bir kavga, kopacak fırtınanın habercisi olurken Aslan bu kavgaya şahitlik eder. Devin'in karşısında daha önce tanışmadığı bir Aslan vardır. Ve şimdi yüzleşme sırası Devin'dedir.

Aile dizisi 5. bölüm özeti

Çiftliğe yapılan silahlı saldırıyla birlikte Devin, hayatının belki de en zor günlerini yaşarken sadece bir kişinin desteğine ihtiyaç duyar: Aslan.

Ancak Aslan yerine kendini bir koruma ordusuyla bulur. Hülya ise başta Devin olmak üzere aile üyeleri üstündeki baskıyı iyice arttırır. Saldırıyı kimin düzenlediği bulunana kadar çiftlikte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılır.

Soykan ailesinin karanlığıyla yüzleştikçe Aslan'a dair inandığı doğruları sorgulamaya başlayan Devin, bir cevap bulmak için Cihan'ın kapısını çalar. Aslan'ı tanımaya çalışırken kendi içindeki karanlıkla da tanışacaktır.

Aslan'ın odağında ise Eko'yu vuran kişiyi bulmak vardır. Bu saldırıdan menfaati olabilecek herkes Aslan için şüphelidir.

Sonunda perde aralanır… Aslan, saldırıyı düzenleyen kişinin kim olduğunu bulur. Şimdi intikam vaktidir. Ancak Devin, Aslan'dan bu işi bir kan davasına dönüştürmemesi için söz vermesini ister. Hülya; Aslan ve Devin'i çiftliğe getirmek için planlarını işletirken acaba Aslan, Devin'e verdiği sözü tutabilecek midir?

Aile dizisi hangi gün, hangi kanalda?

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Aile, her salı akşamı Show Tv'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümleri salı akşamları saat 20:00'de başlıyor.

Aile dizinin konusu ne?

'Aile' dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Aile dizisi oyuncuları kimler?

Aile dizisi oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ -Aslan Soykan

Serenay Sarıkaya - Devin Akın

Nur Sürer - Hülya Soykan

Nejat İşler - Cihan Soykan

Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı

Levent Ülgen - İbrahim Soykan