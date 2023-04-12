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12 Nisan altın fiyatları fırladı! Gram altın kaç lira oldu o tarihten sonraya bırakana 'geçmiş olsun'

12 Nisan altın fiyatları fırladı! Gram altın kaç lira oldu o tarihten sonraya bırakana 'geçmiş olsun'

Altın en çok kazandıran olmaya devam ediyor. Kısa bir düşüş sonrası altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 12 Nisan 2023 gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın 2 bin liranın üzerinde seyrediyor. Uzmanlar düşüşlerin son alım fırsatı olduğunu ve asıl yükselişin önümüzdeki aylarda başlayacağını bildiriyor.

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Altın alacaklar her düşüş bir alım fırsatı...Altın fiyatları yaz aylarında resmen uçacak. 12 Nisan 2023 haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırılıyor.

Hafta sonu düşüş görülen altın fiyatları fırladı. Bugün altının gram fiyatı 1250 lirayı gördü. Güne 2003 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 2016 dolardan işlem görüyor. 

12 Nisan 2023 gram altın, çeyrek altın kaç lira?

Gram altın alış 1.250,28 satış 1.250,42

Çeyrek altın alış 2.094,00 satış 2.118,00

Yarım altın alış 4.188,00 satış 4.236,00

Cumhuriyet altını alış 8.350,00 satış 8.439,00

İslam Memiş'ten yatırımcıya önemli tüyolar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıya önemli tavsiyelerde bulundu ve şunları söyledi:

"Altın ve gümüş fiyatları için bu haftayı işaret ederek, tarım istihdam verisinden sonra düşüş göreceğiz, bunlar da son alım fırsatları, ondan sonra geçmiş olsun, 1300, 1400, 1500'leri konuşacağız demiştim.

2028 dolara kadar yükselen ons altın, 1989 dolar seviyesinde. Hatta 1981'e kadar geriledi. Güçlü bir destek seviyesi, buradan tekrar toparlandı. İkinci ve üçüncü destek seviyeleri 1960, 1950 seviyesi. Buralar da test edilecek, buralardan alım yapan kenara çekilsin, sessizce beklesin. 2350, 2400 doları. Eline yeni dolar geçmiş olan vardır, dolardan çıkış yapmak isteyen vardır,  buradan alacaksın, unutacaksın."

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