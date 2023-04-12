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ABD'liler elektrikli otomobile geçmeyi düşünüyor mu?

ABD'liler elektrikli otomobile geçmeyi düşünüyor mu?

ABD'de yapılan anket, araç sahibi her 10 Amerikalıdan yaklaşık 4'ünün elektrikli otomobil sahibi olmayı düşündüğünü ortaya koydu.

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AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından 31 Ocak - 15 Şubat tarihlerinde yapılan ankette, fiyatlarının yüksekliği ve şarj istasyonlarının azlığı nedeniyle, elektrikli araçlara geçiş yapmayı düşünenlerin oranının yüzde 40 civarında kaldığı tespit edildi.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsünün desteğiyle geçekleşen anketin raporunda, ABD hükümetinin elektrikli otomobil satışlarını önemli ölçüde artırma planının tüketicilerin direnişiyle karşılaşabileceğine değinildi.

Ankette, ABD'li yetişkinlerin yalnızca yüzde 8'i kendilerinin veya evlerinden birinin elektrikli veya hibrit araca sahip olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, yetişkinlerin yalnızca yüzde 19'u bir dahaki sefer elektrikli bir araç satın almalarının "çok" veya "son derece" muhtemel olduğunu söylerken, yüzde 22'si bunun "biraz muhtemel" olduğunu, yüzde 47'si ise "pek olası olmadığını" ifade etti.

Aynı ankette, 10 kişiden 6'sı elektrikli araçların yüksek maliyetinin ana caydırıcı unsur olduğunu belirtirken, sadece yüzde 16'lık kesim elektrikli araç seçiminde bunun sorun olmayacağını beyan etti.

ABD hükümeti teşvik için, sıfır elektrikli araç alacaklara 7 bin 500 dolara kadar vergi kredisi sözü verirken, ülke çapında 500 bin şarj istasyonu hedefi belirlemiş ve ülkenin bir ucundan diğer ucuna uzanan 120 bin kilometrelik otoyol ağı boyunca şarj istasyonlarının artırılması için 5 milyar dolar bütçe ayırmıştı.

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