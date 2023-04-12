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Son anda kurtuldu. Neredeyse tramvayın altında kalıyordu

Son anda kurtuldu. Neredeyse tramvayın altında kalıyordu

Kocaeli'de tramvay durağında demiryolunun karşısına geçmek isteyen kadın, tramvayın çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

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Olay, İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Raylardan karşıya geçmek isteyen kadın yolcu, bu sırada tramvayı fark edemedi.

Tramvayın geldiğini gören güvenlik görevlisi ise hızlı davranarak, kadını kolundan tutup geri çekti. Yolcu, güvenlik görevlisi sayesinde tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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