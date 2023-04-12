Hakan Bayrakçı AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan madde madde müjdelerini açıklarken, söz konusu vaatlerin seçmen nezdinde nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu oldu. Vaatlerin oy oranına çok büyük bir etki etmeyeceğini savunan kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, AK Parti'nin şu anki son oy oranını açıkladı.

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AK Parti seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Erdoğan 2 saatin üzerinde süren konuşması boyunca pek çok müjdeyi ilk kez açıkladı.

Özellikle ekonomi alanında pek çok maddenin yer aldığı seçim beyannamesinin seçmen nezdinde nasıl bir etkisi olacağı da merak konusu oldu. CNN TÜRK canlı yayınına katılan SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, AK Parti'nin şu anki oy oranını açıklarken, sunulan vaatlerin etkisinden bahsetti.

"21 yıl boyunca yüzde 50 oy alan başka bir iktidar ne görüyorum ne duyuyorum" diyen Bayrakcı, "AK Parti'yi övmüyorum, rakamını söylüyorum. Durumu, sonucu söylüyorum. Durum bu" dedi.

Bayrakçı'nın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Yüzde 34-40 arasında değiştiğini söyleyebilirim"

"AK Parti'nin alacağı oy takribi olarak belli. Bütün anketlerin ortalamasına baktığım zaman AK Parti'nin oy oranının yüzde 34-40 arasında değiştiğini söyleyebilirim. Yani bu 29 değil, 31 değil ama... Bunu şunun için söylüyorum. 6. seçime rağmen 21 yıla rağmen AK Parti hâlâ birinci parti. Bu enteresan. Yani birinciliği alamıyorsunuz elinden. AK Parti'yi övmüyorum, rakamını söylüyorum. Durumu, sonucu söylüyorum. Durum bu.