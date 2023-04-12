Ebubekir Sofuoğlu, AK Parti'nin kadınlarını cehennemle tehdit etti! Özlem Zengin canlı yayında çıldırdı

SAKARYA Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’i tehdit etti. Özlem Zengin, canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü...

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Yaptığı skandal açıklamalarla sık sık kamuoyunun gündemine gelen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’i sosyal medya üzerinden 'cehennemle' tehdit etti.

Sofuoğlu, AK Parti’li kadınların fotoğraflarını, “Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar...” mesajı eşliğinde paylaştı.

Canlı yayında demediğini bırakmadı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise CNN Türk canlı yayınına çıkarak Ebubekir Sofuoğlu'na çok sert sözlerle cevap verdi. İşte Özlem Zengin'in açıklamalarından satır başları...

- Bu tweet’te 'Listenin neresinde olursa olsun Kabe’nin örtüsüne sarılı olsalar bile cehennem soğuyuncaya kadar…, Cehennem soğuyuncaya kadar… Cehennem soğuyuncaya kadar…' ifadeleri var. Bu tehdit değil de nedir?

Kendini Allah zanneden insanlar...

- Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum. Ben elhamdülillah müslümanım, şu anda abdestliyim, oruçluyum ve cennete kimin gidip gitmeyeceğine sadece Allah karar verir. Bu tehdidi yapanlar AK Parti’li falan da değiller.

Ahirette Allah, burada millet karar verir

- Ben AK Parti’nin Grup Başkanvekili’yim. Ne olup olmayacağıma bunlar karar vermeyecekler. Ahirette ne olacağına Allah’ın karar verdiği gibi burada ne olup biteceğine millet karar verecektir. Ben AK Parti’nin inşasından beri varım. Başka hiçbir partide de çalışmadım. AK Parti var oldukça başka partide olmayacağım. Binlerce kadın ve erkekten destek mesajları telefonları aldım.

Allah'ın emrine aykırı bir şey yapmıyoruz

- Biz yanlış bir şey yapmıyoruz, Allah’ın emirlerine aykırı bir şey yapmıyoruz. Ramazan günü bir Müslümana bu üslup yakışır mı? Ben artık Allah’a havale ediyorum. Kadınları tahkir ederek bir yere varamazlar. Burası bir kadın memleketi. Bu salonu görüyorsunuz yarısından fazlası kadınlar. AK Parti'yi kadınlar inşa etti. Kadın haklarından geri adım yok."