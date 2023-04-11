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Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile masada

Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile masada

Fransız basını, Galatasaray'ın Mauro Icardi için Paris-Saint Germain ile bonservis pazarlığında olduğunu yazdı.

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Sezon başında Paris Saint-Germain Kulübü'nden kiralanan ve gösterdiği performansla Galatasaray camiasıyla bütünleşen Mauro Icardi, özellikle büyük maçlardaki performansıyla taraftarların gönlünü kazanmıştı.

Sözleşmesi haziran ayında tamamlanacak oyuncu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Galatasaray, kiralık yıldızı Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile temasa geçti.

10 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyor

Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile görüşme halinde. İki kulüp arasında konuşulan muhtemel bonservis bedeli ise, yaklaşık 10 milyon euro olarak ifade edildi.

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