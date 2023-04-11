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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'PKK ile müzakere' açıklaması

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan 'PKK ile müzakere' açıklaması

Halk TV canlı yayınına katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Millet İttifakı iktidarında PKK'nın silah bırakacağını ve bunun Meclis'te yapılacak müzakere ile sağlanacağını söyledi.

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Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP, PKK'nın yayın organlarına çıkarak konuşmaya başladı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından ise 14 Mayıs seçimlerine ilişkin peş peşe yapılan açıklamalarda, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi yönünde çağrılar yapıldı.

CHP'li Tanrıkulu: PKK ile Meclis'te müzakere yapacağız

Tüm bu gelişmelerin ardından bazı CHP'li isimler de PKK ve siyasi uzantısı HDP'ye karşı ılımlı açıklamalarda bulunuyor.

Bunlardan biri de CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu.

Halk TV canlı yayınına katılan Tanrıkulu, seçimi kazandıkları takdirde PKK ile müzakere yapılacağını söyledi.

"Silah, şiddet olmayacak. Meclis odaklı yöntemle çözeceğiz"

PKK'nın silah bırakmasında çözümün parlamentoda yapılacağını belirten Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak. Çözeceğiz, Meclis odaklı bir yöntemle çözeceğiz. Diyalogla, müzakereyle oturup konuşacağız. Adım adım ilerleyeceğiz. 

Parlamentodaki tüm siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız. Bu parlamentonun çözüm odağı olduğunu herkese görecek. Çözüm konusunda bir inanç insanlarda doğacak. Örgüt olmayacak. Türkiye'deki Kürtlerin hayatında silah, şiddet olmayacak. Bunda iddialıyız.

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