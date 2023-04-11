Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kabinesinde görev alacak ilk isimleri açıkladı

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale mitinginde CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek’i yanına alarak “Unutmayın. Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak” açıklamasıyla kabinesinde görev yapacak ilk isimleri açıkladı.

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de iki bakan ismine işaret ederek "Unutmayın Balıkesir ve Çanakkale'nin iki bakanı olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği iki ismin Muharrem Erkek ve Ahmet Akın olduğu konuşuluyor. İki isim de CHP'nin aday listesinde yok.

27. dönem Çanakkale Milletvekili olan Muharrem Erkek, Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı.

27. dönem Balıkesir Milletvekili olan Ahmet Akın CHP 37. Olağan Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçilerek, MYK’da Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da yaptığı değerlendirmede, “Millet İttifakı olarak tarih yazacağız. Milletimize söz, ülkemize yine baharlar gelecek” dedi.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kabinesinde görev alacağı resmen duyurulan Bakan adayı Ahmet Akın, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumburbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekilleri aday belirleme sürecinin sona ermesi sonrasında yaptığı açıklamada, Millet İttifakı olarak Türkiye ve millet için verilen mücadelenin her aşamasında çare üretildiğini söyledi.

"Şimdi, 13. Cumhurbaşkanımıza layık olma zamanı"

CHP’li Ahmet Akın, “Birleşe birleşe kazanacağız. Çok güçlü bir Millet İttifakı var. Millet İttifakı olarak bizler birlikte kazanmak için çıktığımız yolda birleştik kucaklaştık. 13. Cumhurbaşkanımız Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü bu süreç ile bu güzel günlere geldik. Şimdi, 13. Cumhurbaşkanımıza layık olma zamanı. Kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe ilçe, il il karış karış Türkiye’yi dolaşacağız. 85 milyon ile birlikte, birleşe birleşe kazanacağız. Türkiye kazanacak” diye konuştu.