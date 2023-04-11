Karaman’da Demokrat Parti CHP’yi desteklemeyecek

Karaman’da Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Emir Musa Beydili, “Yeni kurulmuş Deva ve Gelecek partileri halkın terazisine çıkmamış, halkta notu olmayan, sadece şov ve çirkeflik yapan 2 partiye CHP tarafından aday listelerinden haksız sayıda yer verildi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili adaylarını destekleyeceğiz diye bir şart yok. Şuan ben kendi adıma konuşuyorum ama birçok ilde de bu böyle olacak. CHP, Demokrat Parti olarak bizden bir şey beklemesin” dedi.

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Karaman Gazetecileri Cemiyeti Derneği’nde basın açıklaması yapan Demokrat Parti Karaman İl Başkanı Emir Musa Beydili, CHP listelerinde partisine sadece 3 milletvekili kontenjanına verilmesine tepki gösterdi.

Beydili, Demokrat Parti’nin 1946’da Celal Bayar tarafından kurulduğunu ve 1950, 1954 ve 1957 seçimlerini kazanarak 10 yıl boyunca iktidar kaldığını belirterek, “Başbakan ve Genel Başkanı idam edilen 77 yıllık tarihi köklü bir partidir. Bilindiği üzere Millet İttifakı 5 Mayıs 2018 tarihinde 4 parti ile kuruldu ve bunlardan biri de Demokrat Parti’dir. Daha sonra yeni kurulan Deva ve Gelecek partileri de bu ittifaka katılarak 6 parti oldu” dedi.

İl Başkanı Beydili, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için yanında dimdik durduğunu belirterek, “Fakat bunun karşılığında ahde vefa görememiştir. Köklü 77 yıllık 10 yıl devlet yönetmiş bir partiye sadece 3 milletvekili adayına listesinde yer verilmesiyle, kurumsal kimliğiyle sanki alay edilerek rencide edilmesini, tarihi onuruyla oynanarak itibarsızlaştırmaya çalışmalarını bir il başkanı olarak etik bulmuyor ve kabul etmiyorum” diye konuştu.

“Yeni kurulmuş Deva ve Gelecek partilerine CHP tarafından aday listelerinden haksız sayıda yer verildi”

Beydili, “Yeni kurulmuş Deva ve Gelecek partileri halkın terazisine çıkmamış, halkta notu olmayan, sadece şov ve çirkeflik yapan 2 partiye CHP tarafından aday listelerinden haksız sayıda yer verildi. Bizim sayın genel başkanımız bu konuda çok mütevazidir. Diğerleri gibi çirkeflik yapmamıştır. Onlar gibi çok saldırmamıştır. Çıkmıştır ve alacağı oyunu söylemiştir. Aslında bize verilen milletvekili sayısı ikidir. Son gün 3’e çıkmıştır. Deva Partisine 25 tane milletvekili veriliyor. Bugün en az 17’si seçilecek sıradadır. Daha halkın terazisinde tartılmayan tabela partisi Gelecek Partisine 19 milletvekili veriliyor, bunun 11’i seçilecek sıradadır. Memleket bizim için çok önemli, bayrak bizim için çok önemli, devletin bekası bizim için çok önemlidir. Genel başkanımız ve genel merkezimizden bize Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili adaylarını destekleyin diye hiçbir talimat gelmedi. Biz Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını destekleriz. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin milletvekili adaylarını destekleyeceğiz diye bir şart yok. Şuan ben kendi adıma konuşuyorum ama birçok ilde de bu böyle olacak. CHP, Demokrat Parti olarak bizden bir şey beklemesin. Bu memlekette Demokrat Parti’nin ulusal ve kurumsal kimliğini ben yere düşürmek istemiyorum. Demokrat Partiye bir operasyon yapılmıştır diyorum. Demokrat Partiye bir operasyon yapıldı, biz buna sessiz kalmayarak itirazımızdır“ dedi.