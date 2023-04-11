Borcu olanlar dikkat! Garanti Bankası borç kapatma kredisi veriyor: Tutara göre vade uygulanacak!

Borcu olup ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için borç kapatma kredisi imkanı sunan Garanti Bankası 100 bin TL vereceğini duyurdu. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi müşterilerine 50.000 TL ve altındaki ihtiyaç kredileri için en fazla 36 ay, 50.000 TL ila 100.000 TL arasındaki ihtiyaç kredileri için en fazla 24 ay, 100.000 TL üstündeki ihtiyaç kredileri için en fazla 12 ay vade imkanı sağlanacak. Peki Garantisi Bankası borç kapatma kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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Garanti bankası borç kapatma kredisi sadece banka kredi kartı, kredi borçlarınızı kapatmanız için sizlere ödeme vermektedir. Garanti bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, başvurunuzu yaparak hemen ödeme verilecektir. Kredi notu, faiz oranları ve banka kredi şartlarına uygun olan herkes, 100.000 TL kredi alabilecek ve bu kredileri 24 ay ile 36 ay vadeye kadar kullanabilecek. Peki Garanti Bankası borç kapatma kredisi nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte Garanti Bankası bor kapatma kredi ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Garanti Bankası kredi başvurusu

Garanti bankası borç kapatma kredisi başvurusu yapmak için işlem yapacak olan kişiler, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapabileceksiniz. Banka şubelerinden yaptığınız kredi başvurusu sonucunda sizlere hemen sonuç verilir, ve bu sonuca göre kredi kullanırsınız. Sigortalı olarak çalışan kişilerin bankadan ödeme alabilmeleri için 1100 ve üzerinde bir kredi notunuzun olması ve sigortalı olarak sürenizin de 3 ay olması gerekmektedir. Son iş yerinde 3 aydır çalışan kişiler ödeme alabilirler. Ayrıca emekli olan kişilerde emekli maaşlarına göre ödeme alabilmektedirler. Emekli maaş müşterisi olmanız durumunda avantajlı kredilerden faydalanacaksınız.

Borç kapatma kredisi için gerekli şartlar nelerdir?

*Açıkta yasal ya da idari bir takibinizin olmaması,

*Resmi olarak belgelendirilebilir düzenli bir geliriniz olması,

*Diğer bankalardaki bireysel ihtiyaç kredilerinin tamamının bankamıza devredilmesi,

*Talep edilen kredi vadesinin 36 ayı geçmemesi,

*Kredi ödemelerinde taksit tutarının aylık gelirinizin yarısını geçmemesi,

*Mevcut kredi borç tutarlarını gösteren belgelerin temin edilebilmesi gerekmektedir.

*Borç transferi şartları ile ilgili daha detaylı bilgi için sizi şubelerimize bekliyoruz.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi nasıl alınır?

Borç Transferi başvurusu 444 0 335 Anında Kredi Destek Hattı üzerinden veya Garanti BBVA şubelerinden kolaylıkla yapılabilir.