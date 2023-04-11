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Deprem sanayi üretimini vurdu! Şubat ayında mayıs 2020 sonrası en sert düşüş

Deprem sanayi üretimini vurdu! Şubat ayında mayıs 2020 sonrası en sert düşüş

Sanayi üretimi, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle şubatta aylık bazda yüzde 6, yıllık bazda ise yüzde 8,2 azaldı. 

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı sanayi üretimi endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,2 azaldı. Ocak'ta üretim yüzde 4,6 artmıştı.

Mayıs 2020 sonrası en sert düşüş

Yıllık bazda sanayi üretimi Mayıs 2020 sonrasındaki en sert düşüşü yaşadı. Mayıs 2020'de sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalmıştı.

Sanayinin alt sektörleri  incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 azaldı.

Aylık bazda yüzde 6 azaldı

Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 6 azaldı. Sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2 artmıştı. Sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 6,7 daralmanın yaşandığı Temmuz 2022 sonrasındaki en sert düşüşü yaşadı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Depremlerin etkisi

TÜİK, bültende Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili şu notu düştü:

"Sanayi Üretim Endeksi'nin hesaplanmasında Aylık Sanayi Üretim Anketi ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiş, bu illerden derlenen anketlerden %67 oranında cevap alınabilmiştir. Bu nedenle, 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı %1,94'tür."

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