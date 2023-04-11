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Benfica Inter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Benfica Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica Inter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Benfica Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz temsilcisi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'i sahasında konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler internette Benfica Inter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Benfica Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtılarını araştırmaya başladı. Büyük bir çekişmeye sahne olacak maçın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...

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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final heyecanı bu akşam oynanacak Benfica Inter mücadelesiyle start alıyor. Portekiz temsilcisi Benfica sahasında İtalya devlerinden Inter'i konuk ediyor. Inter'de top koşturan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giyemeyeceği mücadele öncesi   Benfica Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte Benfica Inter maçı canlı yayın bilgileri, iki takımdaki son durum ve muhtemel 11'leri haberimizde... 

Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. Büyük karşılaşmalar için nefesler tutuldu.

Bu turda Benfica, Inter'i konuk edecek. İki takım da galip gelip yarı finale çıkmak için mücadele edecek.

Ev sahibi Benfica, son 16 turunda Clup Brugge ile eşleşti. İki maçı da alarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Konuk ekip Inter, son 16 turunda kendi sahasında attığı 1 gol ile deplasmanda berabere kalarak Porto’yu eledi ve çeyrek finale yükseldi.

İki takım Avrupa kupalarında 4. kez maça karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 3 maçta Benfica’nın Inter’e karşı galibiyeti bulunmuyor.

Benfica-Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Estadio da Luz'da oynanacak Benfica-Inter maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Exxen'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak

Benfica-Inter muhtemel 11'ler

Benfica: Vlachodimos, Moraes, A.Silva, Morato, Grimaldo, Luis, Chiquinho, Mario, R.Silva, Aursnes, Ramos

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lukaku, Martinez

Benfica'da 3 eksik

Benfica'da Gonçalo Guedes, Mihailo Ristic ve Julian Draxler sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Inter'de 3 isim yok

Inter'de sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Hakan Çalhanoğlu ve Dalbert mücadelede görev yapamayacak.

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