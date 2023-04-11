Ah Belinda konusu nedir, Ah Belinda kitap mı kısaca kitap özeti nasıl?

Müjde Ar'ın 1986 yılında çektiği Ahh Belinda filmi, Netflix tarafından günümüze uyarlanarak yeniden çekildi. Kısa sürede trend listesine giren Ah Belinda kitap mı sorusu ise gündemde. Ah Belinda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Son günlerde art arda Türk sinema filmlerini yayınlanan Netflix'in son bombası Ah Belinda filmi oldu. 1986 yılında Müjde Ar'ın başrolünde olduğu ve Ahh Belinda isimli sinema filmi günümüze uyarlandı ve yeni isimlerle tekrar çekildi. Orjinal senaryoya bağlı kalınarak çekilen Ah Belinda filminin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edildi. Müjde Ar'ın unutulmaz filmler, arasına giren Ahh Belinda filmimin Netflix yapımında başrolü genç yıldız Neslihan Atagül oynuyor. İzleyenler tarafından Müjde Ar ile kıyaslansa da Neslihan Atagül de rolün üstesinden hakkıyla gelmiş gibi görünüyor. Filmin konusu ise herkesin tanıdığı, yıldız olan Dilara'nın hiç içine sinmese de Belinda adlı bir şampuan reklamında bankacı, iki çocuk annesi Handan'ı oynaması ile sonrasında yaşanan güzemli olaylar anlatıyor. Reklam setine Dilara olarak ve Handan olarak çıkan bir kadının kendini ispatlamak için yaptıklarını anlatan Ah Belinda filminde biribirnden ünlü isimler de var.

Yatak sahnesi olay oldu

Ayrıca dizinin bazı erotik sahneleri de daha ilk gnünden sosyal medyanın diline düştü. Neslihan Atagül ve Sekan Çayoğlu'nun cesur yatak sahnesi bazı seyircilerin tepkisine neden oldu ve orjinal senaryoda olmadığı için gereksiz görüldü.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Dilara'nın büyük aşkı rolüne yakışıklı oyuncu Serkan Çayoglu hayat veriyor. Bankacı Handan'ın eşine de yine başarılı isim Necip Memilli hayat veriyor. Meral Çetinkaya, Beril Pozam, Efe Tuncer, Gamze Karaduman, Sacide Tasaner, Kamil Güler ve Anil Çelik ise kadroda yer alan diğer oyunculardan.

Ah Belinda filmi çekimleri de merak edilenler arasında. Ah Belinda'nın çekimleri İstanbul'da gerçekleşti. İki farklı karakterin farklı yaşam tarzlarının anlatıldığı filmde zaman zaman stüdyo kullanıldı.

Ah Belinda konusu nedir?

1986 yapımı ödüllü filmininin uyarlaması Ah Belinda'nın yeni versiyonu bugün yayın hayatına başladı. Netflix üzerinden yayınlanacak film, bir şampuan reklamı çekiminde kendini gizemli bir şekilde bambaşka bir hayatın içinde bulan ünlü oyuncu Dilara, biranda kendini bambaşka bir hayatın içinde bulur. kendi kimliğini bulmaya çalışan Dilara çıkış yolu aramaktadır.