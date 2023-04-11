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EYT sonrası primler geri iade ediliyor! SGK duyurdu: Toplu ödeme almak için başvuru şartları belli oldu!

EYT sonrası primler geri iade ediliyor! SGK duyurdu: Toplu ödeme almak için başvuru şartları belli oldu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca EYT'li emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya başvuruda bulunmuştu. Eksik günlerini tamamlamak için ödeme yapan vatandaşlar için ise yeni bir açıklama yapıldı. Bu kapsamda ortaya çıkan sonuçlara göre o kişiler artık EYT'li sayılmayacak ve primleri geri aide edilecek. SGK'dan yapılan açıklamada toplu prim ödemesi almak için başvuru şartları da belli oldu. İşte detaylar..

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EYT düzenlemesiyle birlikte emekli olamayanlara 'prim ödemesi' müjdesi geldi. SGK'dan yapılan açıklamada emeklilik koşulları uygun olmayan vatandaşlar için toplu prim iadesi gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu kapsamda EYT sonrası emekli olamayan ve SGK’ya başvuran vatandaşlar primlerini toplu bir şekilde geri alabilecekler. Peki SGK prim iadesi başvurusu nasıl yapılır? SGK prim iadesi şartları neler? İşte SGK emekli prim iadesi toplu ödeme hakkında derlediğimiz bilgiler haberimizde...

EYT kapsamında emeklilik 

EYT kapsamında 8 Eylül 1999 öncesinden sigortası başlayan veya borçlanması başlayan vatandaşlar için yılın ve primin gerektiği noktaya gelmesi halinde emekli olma şansı doğuyor.  

Bu şartlar ise SSK’lı için kadınlarda 5000, erkeklerde 5975 prim günüyken, Bağ-Kur’lu için ve Emekli Sandığı için kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün demek oluyor. 

Belirtilen sürelerin tamamlanması halinde SSK’lı için 3600 ile Bağ-Kur’lu içinse 5400 günle kısmi emekli olma hakkı doğuyor. Ancak yaşın da tamamlanması gerekmektedir. Bu durumlarda ise bazı sigortalı olup da emeklilik primi şartını sağlayamayan vatandaşlara ise SGK’dan toplu ödeme hakkı sunuldu. 

SGK ’dan toplu prim iadesi nasıl alınır? 

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) üzerinden başvuru yaparak, biriken primler için iade alınabiliyor. Eğer ölüm durumu söz konusu ise hak sahibi yararlanabiliyor. İade yapılması içinse öncelikli şart sigortalı olarak bir yerde çalışmıyor olmak ya da kendi işini sürdürmüyor olmak. 

Bağlı olunan SGK İl Müdürlüklerine dilekçe olarak talep başvurusu yapılması gerekmektedir. Böylece 4A’lı için 2008 öncesi işçi ve işveren primleri ile 2008 sonrası işçi primleri iade edilmektedir. 

4B’li olan vatandaşlara ise tarih şartı olmaksızın tüm primler geri iade edilmektedir. Malullük, ölüm sigortası, yaşlılık primleri geri verilecektir. Eğer varsa isteğe bağlı sigorta priminin de iadesi gerçekleştirilmektedir. Bunlara ek olarak GSS ve kısa vadeli sigorta kollarının toptan iadesi yapılmıyor. 

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