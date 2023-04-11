SSK emeklisi bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman tarih belli!

Bayrama artık sayılı günler kala milyonlarca emekli 2 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Emekliler bayram ikramiyelerini farklı günlerde, TC numarasının son 4 hanesine göre alacak. Peki SSK emeklisi bayram ikramiyesini ne zaman, hangi gün alacak?

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Ramazan ayının artık sonlarına doğru gelirken milyonlarca emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı sardı. 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala hükümet müjdeleri peş peşe sıralamış 1.100 lira olan bayram ikramiyesini 2 bin lira yapmıştı. Ayrıca bu yıl bayram ikramiyesi alacak olan vatandaşların kapsamı da genişledi. EYT ile emekli olanlar da nisan ayında, bayram öncesi ödenecek olan bayram ikramiyesinden yararlanacak.

Milyonlarca emekliye dini bayramlar öncesinde ödenen bayram ikramiyesi 2 bin lira oldu. Peki ne zaman ödenecek? Her emekli farklı günlerde bayram ikramiyesi ödemesi alacak. SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri TC numaralarının son hanesine göre farklı günlerde bayram ikramiyesi ödemesi alacak.

Buna göre SSK emeklileri bayram ikramiyelerini nisan ayı içinde şu tarihlerde alabilecekler...

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

Emekli olmak için kaç gün gerekli?

Doğum tarihinizi bildirmemiş, sigorta başlangıcınızı da tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde, sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Emekli olmak için 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte 58 yaşınızı da doldurursanız emekli olabilirsiniz.