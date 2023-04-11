Depremde büyük hasar aldı! Gaziantep'te kontrollü yıkımda facia
GAZİANTEP'te depremde hasar alan cami minaresinin kontrollü yıkımı sırasında facia yaşandı. Minarenin, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.Abone ol
İddiaya göre, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar alan cami minaresi için yıkım kararı alındı.Harekete geçen ekipler, minarenin yıkımı için çalışmalara başladı.
Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi. Yaşanan olayın ardından kepçe operatörü Mert Köseoğlu (25) hayatını kaybetti.
Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yağmur bir geldi pir geldi İstanbullular dikkat! Meteoroloji verileri diyor; 58 saat sürecek! İşte son uyarılar...