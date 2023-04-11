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Depremde büyük hasar aldı! Gaziantep'te kontrollü yıkımda facia

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremde büyük hasar aldı! Gaziantep'te kontrollü yıkımda facia

 GAZİANTEP'te depremde hasar alan cami minaresinin kontrollü yıkımı sırasında facia yaşandı. Minarenin, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

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 İddiaya göre, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar alan  cami minaresi için yıkım kararı alındı.Harekete geçen ekipler, minarenin yıkımı için çalışmalara başladı.



Çalışma sırasında kontrolsüz bir şekilde yıkılan minare, yıkımı yapan kepçenin üzerine devrildi. Yaşanan olayın ardından kepçe operatörü Mert Köseoğlu (25) hayatını kaybetti. 


Feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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