Yağmur bir geldi pir geldi İstanbullular dikkat! Meteoroloji verileri diyor; 58 saat sürecek! İşte son uyarılar...
İSTANBUL'un üzerini yağmur bulutları kapladı. Meteoroloji verilerine göre, mega kentte bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışların 58 saat boyunca devam edeceği belirtiliyor. Sel vb. tehlike söz konusu mu? Yağışlı havanın ardından güneşli günler kapıda.
Nisan ayının ortasında yeni haftayla birlikte yağışlı havanın etkili olması beklenen İstanbul'da yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
Hava sıcaklıklarının hafta sonu İstanbul'da 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da Hava Forum'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 58 saat boyunca yağmur bekleniyor.
Yağışlı hava ne zaman İstanbul'u terk edecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre yağışların 12 Nisan Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtiliyor.