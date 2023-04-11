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Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Piyasalarda son durum 11 Nisan 2023 dolar, euro fiyatı

Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Piyasalarda son durum 11 Nisan 2023 dolar, euro fiyatı

11 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatları araştırılıyor. Altında olduğu gibi dolarda da yükseliş bekleniyor özellikle seçim sonrası dolar yatırımcısı sevinecek. Peki bugün Dolar ne kadar? Euro kaç TL?

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11 Nisan 2023 Salı günü dolar ve euro fiyatları merak ediliyor. Arama motorlarında dolar-euro güncel alış - satış fiyatları sorgulanıyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 19,2730 liradan alınan dolar 19,2740 liradan, 20,9970 liradan alınan euro ise 20,9980 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,27 liradan, euro ise 20,96 liradan satılmıştı.

İngiliz Sterlini 23,9747 liradan, İsviçre Frangı 21,2387 liradan Rus Rublesi 0,2358 liradan satılıyor.

Seçim sonrası yükselecek

Morgan Stanley seçim sonrasına ilişkin dolar/TL ile ilgili analiz paylaştı. 

Bloomberg'in haberine göre, kurum 14 Mayıs’taki seçimi kim kazanırsa kazansın ilk aşamada kurun yükseleceğini öngördü.

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