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Selahattin Baki: Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı

Selahattin Baki: Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ettiği maç sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, “Fenerbahçe bu sezon 3. kez herkesin gözünün önünde şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı” dedi.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1’lik skorla mağlup etti.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, çok önemli kritik bir virajı döndüklerini ifade ederek, “Öncelikle takımımızı tebrik ediyorum. Çok önemli kritik zorlu bir virajı döndük. Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken yine vehametler yaşandı. Fenerbahçe’nin bu akşam herkesin gözü önünde planlı ve programlı bir şekilde bu sezon 3. kere şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı." dedi.

"Herhalde bu işten bir tek bu hakemlerin haberi yok"

Baki, "Türkiye’nin açık ara bütün maçlara giden futbol severler iyi bilir. Saha zemininin tribünlere en uzak olduğu ve bizim en uzak tribünün en ücra koltuğundan rahatlıkla görebildiğimiz penaltıyı ne hikmetse ne sahadaki hakem görebildi ne de vardakiler uyarıp olayı Fenerbahçe lehine çevirmeyi uygun gördüler. Bu artık kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. İşte günlerdir algılar, manipülasyonlar Lale Orta diyorlar ama bu hakemler Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak algısı dün bir kaç programda gördüm utanma da kalmamış insanlarda. Herhalde bu işten bir tek bu hakemlerin haberi yok. Artık herkesin gözü önünde ciddi anlamda bir çadır tiyatrosuna döndü bu iş. Ben hem Lale Orta'ya hem MHK'ye hem de TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Artık bu algıcılardan bu lobilerden korkmayın. Bari bu son kalan 2 ayda herkes işini doğru yapsın objektif yapsın. Bari ligin kalan itibarını son objektiflik kırıntılarını kurtarmaya çalışalım hep beraber” ifadelerini kullandı.

Erden Timur'a: Büyük bir raconsuzluk

Erden Timur’un katıldığı bir televizyon programında Zaniolo transferiyle ilgili Fenerbahçe’nin yaptığı resmi teklifi paylaşmasıyla ilgili, “Bunlar birçok yöneticinin futbolla alakalı görev alan yöneticilerin ellerinde bazen menajerlerin bazen kulüp yetkililerinin fiyat artırmak için teklifleri attıkları doğrudur. Bizde de bugüne kadar bir sürü Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray teklifleri var. Ama bunu canlı yayında bu şekilde böyle bir zafermiş gibi masaya koymak da büyük bir raconsuzluk bana göre. Biz hiçbir zaman bu toplara girmedik Fenerbahçe olarak da girmeyiz” dedi.

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