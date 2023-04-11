AK Parti'nin seçim afişleri belli oldu! Bugün adaylar tanıtılıp afişler ilk kez gösterilecek tam 300 sayfa beyanname

AK Parti bugün Ankara Spor Salonu'nda milletvekili adayları tanıtımını yapacak ve 300 sayfalık seçim beyannamesini açıklayacak. Bu arada AK Parti, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları da belirledi. İşte o tasarımlar...

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Milletvekili listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunan AK Parti, bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak toplantıda 300 sayfalık seçim beyannamesini açıklayacak. Aynı programda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekili adaylarını da tanıtacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adaylarının kullanabileceği logo, afiş, broşür ve diğer tasarımları da belirledi.

Doğru zaman doğru adam!

"Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarıyla meydanlarda olacak AK Parti'nin seçim beyannamesinde ise ekonomiden deprem bölgesinde yapılan çalışmalara kadar detaylı bir program sunulacak.

Aday broşürleri nasıl olacak?

Aday broşürlerinin ön yüzünde Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız" sözü ile fotoğrafı yer alacak. Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.

Broşürde ayrıca Türkiye Yüzyılı'nı anlatan metne de yer verilecek.

300 sayfalık seçim beyannamesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı beyanname, 23 ana başlıktan oluşuyor. NTV'nin aktardığına göre, 300 sayfayı bulan beyannamede en büyük alan deprem bölgesi ve depremzedelere ayrıldı.

Beyannamede İlk sıraya afetlerle mücadele konuldu. Kadın ve ailenin korunması da beyannamede öne çıkanlar arasında. Gençlik ve adalet ile toplumsal huzur vurgusu da yapılacak.

Yeni anayasa vurgusu yapacak

- Cumhurbaşkanı, "Doğru adımlarla yola devam" sloganı etrafında ''Güçlü ve dirençli Türkiye" vurgusu yapacak. Toplumsal refahı arttıracak somut hedefler listelenecek. Yeni anayasa vurgusu olacak.

Yeni vaatler: Evlilik kredisi, Vatandaşlık fonu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyannamede yeni vaatlere de yer vermesi bekleniyor. Vatandaşlık fonu kurulması ve yeni evlenecek çiftlere uygun kredi imkanı sağlanması da beyannamede yer alabilir.

Kamda hesap verebilirlik

- İnsan hakları, dijital teknoloji, eğitim, savunma, tarım, sağlık beyannamenin dikkat çeken diğer başlıkları arasında.

- Ekonomiye de geniş yer ayrılacak. Enflasyonla mücadele gibi öncelikler, beyannameye girecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuda hesap verilebilirlik, ihalelerde şeffaflık gibi çeşitli vurgular yapması da bekleniyor.