İyi Parti’nin İstanbul Esenler’deki seçim standına saldırı! Stand Esenler Belediyesi ekiplerince yıkıldı

TÜRKİYE 14 Mayıs seçimlerine giderken İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, İyi Parti Esenler İlçe Başkanlığı’nın seçim standına bir grup tarafından saldırıldığını duyurdu. İyi Parti Esenler İlçe Başkanlığı, standın Esenler Belediyesi sivil zabıta ekipleri tarafından yıkıldığını açıkladı.

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İYİ Parti Esenler İlçe Başkanlığı’nın seçim standına bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Yaşananların ardından açıklama yapan İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Saldırılar, engellemeler bizi yıldıramaz. @iyipartiesenler teşkilâtımızın her bir üyesine geçmiş olsun. #Korkmuyoruz”

İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saldırganların Esenler Belediyesi'nin sivil zabıta ekipleri olduğu ifade edildi.

İlçe başkanlığının "Seçim çalışmaları kapsamında Esenler Cumhuriyet Meydanına kurmuş olduğumuz standımız, Esenler Belediyesi'nin sivil zabıta ekipleri tarafından parçalanmıştır" paylaşımını İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım da alıntılayarak "Geçmiş olsun cesurlar hareketinin yiğit evlatları. Yılmıyoruz, korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.