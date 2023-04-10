Selçuk Bayraktar yeni füzeyi duyurdu: Kemankeş geliyor!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 2024'te TCG Anadolu'da çalışmaya başlayacağını belirterek hafif seyir füzesi Kemankeş ile ilgili de önemli bilgiler verdi.

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törenin ardından geminin uçuş güvertesinde yer alan Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA önünde değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkem adına büyük gurur duydum"

Bayraktar, TCG Anadolu'yu inşa halindeyken ziyaret ettiğini hatırlatarak, "O zaman da etkilemişti ama bitmiş halini görmek beni çok etkiledi. Ülkem adına büyük gurur duydum. Ülkemizin böylesine dünyada çok az sayıda ülkenin üretebildiği eserleri üretip göreve alabilmesi hem ülkemiz savunma sanayi açısından hem de ülkemizin yüksek teknoloji geliştiren, üreten bir ülke olma yolculuğunda büyük bir umut verdi." diye konuştu.

"Bayraktar tb3 2024'te, Kızılelma 2025'te gemiden görev yapmaya başlayacak"

Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma'yı gemiye getirdiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bayraktar TB3 henüz uçmadı. Bayraktar Kızılelma'nın uçuşları devam ediyor. İlk uçuşundan sonra Bayraktar TB3, 2024'te gemide çalışmaya başlayacak. Kızılelma'nın test uçuşları devam ediyor. Onu da 2023'ün sonuna kadar üretime hazır hale getireceğiz. O da 2025'te inşallah gemiden görev yapmaya başlayacak.

"Tarihi bir ana şahit olduk"

Ülkemizin milli savunma sanayi sanayisi açısından tarihi bir ana şahit olduk. Mavi vatanın geleceğinin daha büyük bir güvence altında olduğuna şahit olduk. Dünyada hiç de beklenmedik bir şekilde ülkemiz, SİHA'larla muharebede paradigma dönüşümünü başlatmış oldu. SİHA'ların bu kadar etkili olabileceğini dünya görmeden, ülkemiz terörle mücadele operasyonlarında öncelikle kullanıldı. Bütün dünya SİHA'larımızın muharebedeki paradigma dönüştürücü, oyun kurucu rolünü, hatta oyun bozucu rolünü görmüş oldu. Yine benzer bir asimetrik etkiyi TCG Anadolu gemimizle beraber ve SİHA'larımızın konuşlanmasıyla birlikte çok daha büyük bir kuvvet çarpanına ülkemiz kavuşmuş olacak.

"Muharebe tarihinde devrim olacak"

Bu hava araçları TCG Anadolu gemimizle birlikte bir gün görev yapmaya başlarlarsa dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Bu alanda hayatını vakfetmiş, dönüşüme şahit olmuş ve bu teknolojide de üzerinde çalışmış bir mühendis olarak insansız savaş uçaklarımızın ve insansız hava araçlarımızın TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilerle görev yapması muharebe tarihinde yan yana getirilecek kuvvet çarpanlarıyla birlikte devrim olacağını değerlendiriyorum."

"Hafif seyir füzesi Kemankeş dediğimiz sistemi teknofest'te tanıtacağız"

Hafif seyir füzesi Kemankeş dediğimiz sistemi TEKNOFEST'te tanıtacağız. Bu sistemi Baykar olarak geliştiriyoruz. Çok hafif, TB3'ten atılabilecek, birkaç yüz kilometre menzile sahip seyir füzesi yapılıyor. Bunlar yeni çağın dijital, akıllı mühimmatları. Türkiye, konvansiyonel akıllı mühimmatlarda da çok yol ilerledi. Neredeyse tüm mühimmat tiplerini üretiyor. Hepsini hem Bayraktar TB3'te hem Kızılelma'da görebileceğiz. Hatta Kızılelma ve Akıncı, bugün F16'nın, insansız savaş uçaklarının taşıdığı tüm mühimmatları taşıyabiliyor.