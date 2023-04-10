Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: Herhangi bir ön koşulla almamız mümkün değil

Bakan Çavuşoğlu, F-16 satışıyla ilgili, "ABD yönetiminin gayreti olduğunu görüyoruz. Biz baştan beri diyoruz, herhangi bir ön koşulla bunları almamız mümkün değil" dedi.

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Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, "(Suriye konulu dışişleri bakanları 4'lü toplantısı) Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Aşama aşama yol haritası önceden planlanmıştı. İlk başta Savunma Bakanlıkları ve istihbarat bir araya geldi. Teknik görüşmeler oldu. Daha sonra bazı görüşmeler olmuştu ve en son muhtemel Dışişleri Bakanları toplantısı hazırlığını yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı yardımcıları düzeyinde bir toplantı gerçekleştirildi. Diyaloğa devam etme konusunda vurgu yapıldı. Önümüzdeki süreçte 4'lü düzeyde Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı planlanıyor. Lavrov'un Türkiye ziyaretinde de bunu görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde de yine ele aldık. Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Ruslardan aldığımız ön bilgiye göre Moskova'da gerçekleşecek. Mayıs ayı gibi planlanıyor. Bu diyaloğun amacı birincisi bugüne kadar herhangi bir sonuç doğurmayan siyasi süreci tekrar canlandırmak. Astana formatında bazı adımlar atıldı anayasa komisyonu gibi. Henüz bir netice elde edemedik.

Suriye için kalıcı bir çözüm kalıcı bir barış hepimiz için önemli. Diğer önemli konu bizim operasyonlarımızda bir terör koridoru oluşamadı biz bunu engelledik. Gerek DEAŞ'a gerek YPG/PKK'ya karşı harekatlarımız bu koridoru engelledi. Ancak hem bize yönelik tehdit olan hem Suriye'yi bölmeye çalışan YPG/PKK terör örgütü Suriye'nin kuzey doğusunda faal. Dolayısıyla diğer taraftan terörle ortak bir mücadele yapmamız gerekiyor. Türkiye, Suriye, İran ve diğer katılacak ülkelerinde rahatsızlıkları var.

Abd'nin f-16 kararı

ABD'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile ilgili dengeyi bozduğunu görüyoruz. Silahsızlandırılmış adaları Yunanistan ihlal etti. ABD'nin verdiği zırhlı araçlar bu adalara gitti. ABD temiz bir ara buluculuk yapmak istiyorlarsa, daha objektif olmaları gerekiyor. F-16 konusunda yönetimin epey çaba sarf ettiğini gördük. Kongrede bazı itiraz edenler oldu, bunların da ikna edilmesi gerekiyor. ABD yönetimi kararlı durursa bunları aşabilirler. Kongre üzerinde son zamanlarda Ankara Büyükelçisi dahil yönetimin yoğun çalışmaları olduğunu görüyoruz. F-16 ile ilgili seçimi bekliyoruz gibi bir hava görmedik. F-16 bir partinin konusu değil, bu NATO üyesi bir ülkeye teslim edilecek bir durumdur. Biz baştan beri diyoruz, herhangi bir ön koşulla bunları almamız mümkün değil. ABD'de yönetiminin kongre üzerinde daha etkili anlatması gerekir.

Yunanistan ile ilişkiler

Sorunların çözümü için pozitif atmosfer devam etmeli. Yunanistan gerilimi tırmandırmamalı. Yunanistan tarafının her hangi bir konuda adım atması daha zor. Çünkü Yunan halkının tutumu çok daha katı. Bizim halkımız bizi destekliyor. Bu sorunlar çözülmediği sürece it dalaşı dediğimiz havada gerginlikler olabilir. Bu pozitif atmosfer de ortadan kalkabilir. Tüm gerginliklere rağmen karşılıklı jest olabileceğini de görüyoruz. Karşılıklı anlaşmaların devam etmesi gerekir.

Mısır ile ilişkiler

Büyükelçiler atanması konusunda Mısır'da yaptığımız toplantıda çalışmalara başladığımızı söylemiştik. Büyükelçi atama konusunda, atanacak büyükelçileri karşılıklı olarak belirleyebiliriz. Cumhurbaşkanlarımızın bir araya gelmesi seçim sonrasına kalırsa Sayın Şukri'nin Ankara ziyaretinde açıklayabiliriz. Bu hafta gelebilir. Mısır Kahire ziyaretimiz de son derece pozitif geçti. Artık yavaş yavaş somut adım atma zamanı gelmiştir. Kendisiyle büyükelçi atamasıyla ilgili çalışmalar başlattık.

Liderlerin görüşmesi seçimden sonra olabilir.

İsrail'in saldırıları

Netanyahu hükümetinin aldığı karar nedeniyle gerginlik olduğunu biliyoruz. İsrail kuvvetlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırıları konusunda uyardık. İsrail'in attığı adımlar bizi rahatsız ediyor. İsrail'e endişelerimizi hatırlattık. Görüntüler ortada, cami içerisinde namaza durmuş insanlara insanlık dışı şiddet uyguladıklarını gördük. Bu tür şeylerin gerekçisi olamaz. Filistin konusunda, Kudüs konusunda, Mescid-i Aksa konusunda hassasiyetlerimiz değişmez.

Ermenistan ile ilişkiler

Büyükelçi ataması şu aşamada gündemde yok. Ermenistan Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye geldi. Ermenistan ile hava sahamızı açtık. Kara sınırımız deprem nedeniyle açıldı. Öncelikle bu kapının açılabilmesi için siyasi şartlarla beraber bu kapıya hizmet eden yolların sağlamlaştırılması ve tamir edilmesi gerekir. Tarihi İpekyolu Köprüsü var biliyorsunuz, bu köprünün de yeniden inşa edilmesiyle ilgili bir mutabakata vardık. Her zaman Azerbaycan ile istişare ediyoruz.

Bu Kılıçdaroğlu'nun değil, AB'nin alacağı kadar. Boş vaatlerde bulunmasın.

Rusya-Ukrayna savaşı

Her iki taraf da daha büyük taarruzlara hazırlanıyor. İlave silah ve personel gönderdiğini görüyoruz. Başta tanklar olmak üzere ağır silahlar da verdi. Ukrayna kendi topraklarını almaya çalışıyor, Rusya referandum yaptım benim diyor. Biz çatışmaları durduramazsak da tahıl koridoru gibi kararlar aldırdık. Geçen gün NATO toplantısından geldim, müttefikleri dikkat bir şekilde dinledik. Genel anlamda zirve hazırlığını da gözden geçirdik. Batıdaki müttefiklerin savaştan yana olmadığını gördük. Biz savaşın daha da alevlenmesini istemeyiz. İki taraf da kazanamayacağını anlayabilir.

Planlanmış Putin ziyareti de Cumhurbaşkanımızın ziyareti de yok.