Kavurd Bey tarihte kimdir, nasıl öldü? Alpaslan'ın gerçek abisi mi, kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamlarına adını yazdıran, savaş sahneleri ile nefes kesen dizisi Alpaslan Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin son bölümlerde dikkat çeken karakterlerinden biri de Kavud Bey. Peki Kavud Bey tarihte kimdir, ne nasıl öldü? Kavud Bey'e Kaan Yalçın hayat veriyor. Peki kimdir Kaan Yalçın dizileri neler?

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TRT 1 ekranlarının en çok seyredilen ve sevilen dizi Alpaslan Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile yine nefes kesecek. Kılıcını kuşanan Alpaslan, Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için ilk yol olan Ani'yi almaya gidecek. Diziye bu bölümde Kavurd damga vuracak. Leon'un esir aldığı ve Abi Kurt diye seslediği Kavurd, Alpaslan'ın abisi mi? Tarihte gerçekten Kavurd diye biri var mıydı ve Kavurd nasıl öldü soruları merak ediliyor.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki performansı ile büyük alkış toplayam Kavurd Bey'e Kaan Yalçın hayat veriyor. İşte Kaan Yalçın ve Kavurd Bey hakkında merak edilenler...

Kavurd Bey kimdir?

Kavurd Bey veya adına darp edilen sikkelerde adı Kara Arslan Bey veya tam adı Kara Arslan Ahmed Kavurd Bey. Selçuklu hanedanından Selçuk Bey'in büyük torunu, Çağrı Bey'in oğlu ve Alp Arslan'ın kardeşidir. Güney Fars'da Kirman meliki. Kirman'da 140 yıl hüküm sürecek olan Kirman Selçuklu Devleti kurucusu.

Kaan Yalçın kimdir?

20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ilk orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu kamera karşısına ilk olarak Son Türbedar adlı sinema filmiyle geçmiştir. Bugüne kadar Leylan, Arka Sıradakiler, Yeter, Arka Sokaklar ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi projelerde rol almıştır. 2018 yılında ise Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Vedat karakterini canlandırdı.

Bu akşamki bölümde neler olacak?

Alparslan önce Kutalmış’ı savaş meydanında yenmiş, daha sonra da Rey’e yürüyerek tahtı almıştı. Alparslan’ın üzerine yürüdüğünü öğrenen Süleyman, Flora ile birlikte kaçarak canını kurtarmıştı. Alparslan, Amidülmülk’e de hak ettiği cezayı verip sultanlığını ilan etmişti. Alparslan’ın şimdiki hedefi Ani. Anadolu’nun kapılarını açmak için Ani eşiğini geçmek zorunda olan Alparslan bütün planlarını bu hedef üzerinde kuracak. Alparslan, Ani’nin fethi için neler yapacak? Hangi toprakları fethedecek, hangi tertipleri hazırlayacak? Süleyman döneminde bozulan toplumsal huzuru da sağlamak isteyen Alparslan; Seferiye ve Nizamülmülk eliyle hem eğitimde hem de diğer alanlarda yeni atılımlara girecek ve Selçuklu mülkünde düzeni sağlamaya çalışacak. Bu faaliyetlerde Seferiye ve Nizamülmülk’ün roller ne olacak? Alparslan’ın sultan olmasıyla beraber tek hedefinin Ani olduğunu bilen Leon, Alparslan’ı engellemeye çalışacak. Leon bu mücadelede neler yapacak? Konstantinopol’den yardım isteyecek mi, yoksa Alparslan’a karşı başka emelleri mi var?