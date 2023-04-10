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Meteorolojiden Diyarbakır için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Diyarbakır için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden Diyarbakır için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

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Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre; bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra Diyarbakır il genelinde ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 21-50 kg/m2, Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli 51- 75 kg/m2 olması beklendiği belirtildi.

Salı günü sabah saatlerinden itibaren Siirt, Şırnak, Mardin, Batman çevrelerinde kuvvetli 21-50 kg/m2, yer yer çok kuvvetli 51-75 kg/m2 olacağı tahmin edildiği açıklandı.

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