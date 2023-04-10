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Altının kilogramı 1 milyon 279 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 279 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 279 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 228 bin lira, en yüksek 1 milyon 281 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 1 milyon 279 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 836 milyon 341 bin 214,24 lira, işlem miktarı ise 2.270,25 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 836 milyon 341 bin 214,24 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.249.810,00 2.029,00
En Düşük 1.228.000,00 1.990,00
En Yüksek 1.281.000,00 2.030,00
Kapanış 1.279.000,00 2.013,90
Ağırlıklı Ortalama 1.250.479,46 2.018,44
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.836.341.214,24
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.270,25
Toplam İşlem Adedi 88
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