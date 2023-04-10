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Ömer dizisi Nisa'nın kocası Hakan kim, gerçekte kim oynuyor?

Ömer dizisi Nisa'nın kocası Hakan kim, gerçekte kim oynuyor?

Star TV'nin dizisi Ömer bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizide en çok merak edilen karakterlerden biri de Nisa'nın kocası Hakan. 5 çocuğunu bırakıp, iş arkadaşı ile kaçan Hakan'a Emre Taşkıran hayat veriyor. Peki dizide Hakan geri dönecek mi, Emre Taşkıran kimdir, diğer dizileri hangisi?

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Ömer dizisi bu akşam 12. bölümü ile ekrana gelecek. Seyircileri bu akşam heyecan dolu bir yeni bölüm bekliyor. Yahudi dizisi Shitsell uyarlaması olan dizi Ömer'in en gizemli ve merak edilen karakterlerinden birisi de Hakan. Nisa'nın kocası rolünde olan Hakan'ı herkes yurtdışına çalışmaya gitti sanıyor fakat, Hakan iş arkadaşı ile birlikte kaçıyor. 5 çocuğunu da geride bırakan Hakan karakterine Emre Taşkıran hayat veriyor. Peki Emre Taşkıran kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Ömer dizisinin Hakan'ı Emre Taşkıran kimdir?

Emre Taşkıran 20 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Daha önce Hiyanet Sarmalı, Sungurlar, Tatlı İntikam, Gülizar, Vatanım Sensin, Yeşilçam gibi yapımlarda rol almıştır. Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi sevmektedir.

Nisa karakteri hakkında

 Son dönemde yeteneğiyle göz dolduran Merve Dizdar, dizide Reşat’ın kızı Nisa karakterini canlandırıyor.Ailesinin onaylamadığı Hakan’la evlenen ve bu evlilikten 5 çocuk sahibi olan Nisa, inandığı şeylerin peşinden gidebilen bir kadın.

Ömer dizisi 12. bölümde neler olacak?

Erdal’ın Gamze ile evlenebilmesi için Tuna’yı ikna eden Ömer, bu hamlesiyle Süreyya’nın aklındaki şüpheleri yok eder. 

Erdal’ın teşekkür etmek için Ömer ve Süreyya’yı yemeğe davet etmesi, Gamze ve Ömer için yeni bir sınav anlamına gelir.

Yeni işine alışmaya çalışan Nisa, Hakan’ın boşanma davası açtığı haberiyle yıkılır. Kardeşlerini Gamze’den uzak tutmak isteyen Tahir, Nisa’yı ve çocukları kendi evine getirir.Bu taşınmayı engellemek isteyen Şükran ise, sıra dışı bir yola başvurur. Yaman ile birlikte babasını bulmaya çalışan Emine, onu bir anda yepyeni bir hayatın içinde görünce sinirlerine hakim olamaz ve tüm aileyi şaşkına döndürecek bir bombanın fitilini ateşler.

Evlilik konusunda iyice köşeye sıkışan Gamze ve Ömer içinde bulundukları imkansızlığın acısını birbirlerinden çıkarırken, Süreyya’nın Ömer’e doğru attığı adım, artık Gamze için her şeyin bittiğinin kanıtı olacaktır.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.

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